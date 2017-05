Rivera insta a Sánchez a tener un proyecto más allá del no a Rajoy

Pacto con Podemos y nacionalistas

Rechaza un adelanto electoral

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado su esperanza de que no se genere un nuevo bloqueo político en España y ha advertido al recién elegido secretario general del PSOE , Pedro Sánchez, de quemás allá de su rechazo al Gobierno de Mariano Rajoy."El programa electoral de Pedro Sánchez es el no al Rajoy, muy bien, pues mi programa electoral es la educación, la justicia, la sanidad, la economía, los impuestos. Ha y que tener un proyecto político,así no se construye un país", ha declarado este lunes en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.Rivera ha felicitado a Sánchez por su reelección como líder del PSOE y también a los militantes del partido por su partidode este domingo, ya que considera que "es bueno que puedan decidir, acierten o se equivoquen".Sin embargo, ha señalado que el nuevo líder del PSOE tendrá que gestionar un partido con 85 escaños quecomo la que, a su juicio, vive la socialdemocracia europea en general.Además, ha indicado que ve a un Pedro Sánchez "más escorado a la izquierda, que quiere pactar con Podemos y los nacionalistas" para desalojar al PP del Gobierno, y"Mucha gente progresista que queremos ganarle las elecciones al PP, pero", ha subrayado Rivera antes de recordar que Rajoy ganó las elecciones generales en diciembre de 2015 y en junio de 2016. "Hay que ser demócrata y respetar los resultados", ha afirmado.En su opinión, lo que debe hacer la oposición en esta legislatura no es impulsar una moción de censura ni exigir la dimisión de Rajoy , sinoy, mientras tanto, impulsar cambios y reformas y controlar al Ejecutivo.En este sentido, ha pedido a las demás formaciones políticas que, aparte de decir "lo que no quieren", expliquen "lo que quieren". "A los liberales nos va a tocar ofrecer una alternativa ganadora a los conservadores, para que mucha gente progresista tenga una", ha manifestado.Respecto a la probabilidad de que haya un adelanto electoral ahora que Sánchez vuelve a estar al frente del PSOE, el presidente de Ciudadanos ha dicho que eso dependerá de lo que hagan los demás partidos, pero que el suyo"Tenemos un pacto de investidura con", algunas de las cuales "se están poniendo en marcha", ha destacado. Desde su punto de vista, será fundamental la eventual aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, ya que será "síntoma de que hay una mayoría parlamentaria que puede dar estabilidad presupuestaria".En este contexto, ha avisado al PP y el PSOE de quesobre si unos nuevos comicios les darían "un escaño más o un escaño menos". "Los españoles no se merecen un bloqueo político como el que tuvimos hace un año", ha señalado.