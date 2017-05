El, Ángel Nodal, ha solicitado a la Dirección de TVE que haga públicos los resultados del televoto del programa Objetivo Eurovisión, en el que se eligió a Manel Navarro como representante de España en la LXII Festival de Eurovisión , que tuvo lugar en la capital ucraniana, Kiev, los días 9, 11 y 13 de mayo. Hasta el momento,al respecto.Según explica Ángel Nodal en su informe de actividad correspondiente al primer trimestre de 2017, recogido por Europa Press, tras la emisión de la gala Objetivo Eurovisión el pasado 11 de febrero su oficina ha recibidopor la elección del jurado, el sistema de votación y elección del representante.Para ilustrar estas más de 500 quejas, Nodal toma como ejemplo la de Miguel, quienen la gala y que "publiquen las bases en las que se explica por qué el desempate lo hace el jurado por encima de los espectadores que se gastan casi 2 euros por SMS para decidir", entre otras cuestiones.El Defensor del Espectador recuerda que la Dirección de TVE, carta que fue leída en el programa RTVE Responde, pero que, según Ángel Nodal,que se habían dirigido a él.Respecto a la petición de que se hagan públicos los resultados del televoto, el Defensor del Espectador ve "razonable que las personas que fuerona participar en el programa y pagaron por hacerlo, tengan derecho a conocer el número de votos telefónicos que recibió cada uno de los participantes una vez que se cerraron los teléfonos. Un proceso que además estuvo supervisado por un notario"."Después de lo ocurrido, es evidente que las bases del concurso no fueron publicitadas adecuadamente y con tiempo suficiente. Ello provocó que buena parte del público se enterase de las mismas en el momento que se produjo el empate. Aunque esto no presupone en absoluto que se incumplieran las normas de la Unión Europea de Radiodifusión o que se produjera unapor parte de TVE, sí debe servir de reflexión para próximas ediciones", ha zanjado.En el comunicado emitido por RTVE, la Corporación lamentaba las incidencias que empañaron la final del programa Objetivo Eurovisión y aseguraba que todo el proceso de elección del representante de España en el Festivala las normas establecidas por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento.Apuntaba asimismo que el jurado estaba formado por "tres reconocidos profesionales con, representantes de emisoras de radio de tres de los mayores grupos de comunicación" de España y que "por evidentes razones profesionales, los presentadores de radios musicales suelen tener contacto con los artistas, cantantes y productores musicales".RTVE añadía que, ante el desempate producido en la gala, el hecho de que el voto dely recordaba que el año pasado con la elección de Barei como representante española, los jurado nacional e internacional acumulaban el 60% de representatividad, frente al 40% del público. Así, explicaba que, en esta edición, el peso del público se incrementó al 50%, por lo que el llamado voto de calidad se asignó al jurado, "práctica muy habitual en otros países".Por último, aseguraba que los 405 candidatos que se presentaron fueron informados yque se hicieron publicas con anterioridad al inicio de cada fase del proceso. No obstante, la corporación agregaba que "la mayoría de los seguidores de Eurovisión apoyan el festival y al representante español".