Sánchez plantea que Podemos no es el "enemigo" del PSOE pero critica el estilo de Iglesias

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez , considera que Podemos y sus votantes no son los "enemigos" de su partido, y afirma que las relaciones entre socialistas y morados. Además, asegura no ser un "nostálgico del bipartidismo" y dice que el objetivo fundamental es "desalojar cuanto antes al PP del Gobierno de España". Pero critica a la actual dirección del partido morado, que "parece perseguir más su propio protagonismo que un genuino deseo de búsqueda de alianzas". "Ese no es el camino para llegar a alternativas de progreso", zanja.Así figura en la propuesta de enmiendas a la ponencia marco del 39º Congreso Federal del PSOE que el equipo de Sánchez remitió este miércoles a los inscritos en su página web [ver en PDF] . Desde este mismo miércoles y hasta el domingo, en las agrupaciones locales y comités provinciales socialistas se elige a los delegados al cónclave y se proponen cambios al texto elaborado por encargo de la comisión gestora y coordinado por Eduardo Madina y José Carlos Díez. Los sanchistas quieren que en la hoja de ruta política y económica oficial del partido figuren muchas de lasDe hecho, el conjunto de enmiendas plantea modificar más de la mitad de los 1.623 puntos del actual texto [ver en PDF] . Las enmiendas pueden ser de tres tipos: de sustitución, de supresión o de adición. Pues bien, en la propuesta remitida por Sánchez y los suyos a sus simpatizantes para que las propongan en las asambles y las reuniones de ámbito provincial se propone modificar 581 párrafos del texto de Madina y Díez (el 41,1% del total), suprimir 155 apartados (el 9,6% del documento oficial) y añadir 21 nuevos puntos: unapara los próximos años.Las propuestas de enmienda de Sánchez recuperan la idea de conformar una "alianza social de progreso" que ya incluía el documento de su candidatura, así como el planteamiento de potenciar el entendimiento con los sindicatos UGT y CCOO. El equipo del secretario general electo considera que "ante la involución social y en derecho sufrida en España" es necesario unir fuerzas, siempre desde la "autonomía" y las "señas de identidad" del PSOE. El objetivo, se añade en el documento, es que el PSOE "vuelva a ser la primera fuerza política" ycon una "alternativa de mayoría social".En cuanto a Podemos y sus confluencias, se afirma que son una "expresión de protesta ante los grandes destrozos sociales" del PP, pero se considera que su estilo, hasta ahora, no es el adecuado. En una de las enmiendas se afirma que los de Iglesias, mientras que en otra se critica que Podemos se arrogue "una iniciativa política que no le corresponde", como con su "simulacro de Moción de Censura" , que es "completamente ineficaz" y supone una "teatralización infantil" en lugar de una "auténtica apuesta por un Gobierno de progreso".Sánchez tampoco olvida la rueda de prensa en la que, tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Iglesias planteó formar un Gobierno de coalición con el PSOE donde él mismo ocuparía la vicepresidencia., dice el texto redactado por el equipo del secretario general electo. E incluye otra mención al voto de los diputados morados en contra de su investidura: "Votaron en contra de un Gobierno de progreso para España", lamenta en otra de las enmiendas. Ese estilo, concluye Sánchez, "pone obstáculos a acciones políticas" que conduzcan a sacar a Rajoy de la Moncloa.En cuanto al modelo territorial, las enmiendas propuestas por Sánchez inciden en la misma fórmula que empleó en el documento política de su candidatura. El líder del PSOE quiere que la Constitución mejoremanteniendo siempre "que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español", y reivindica además la propuesta de reforma de la Carta Magna en clave federal que los socialistas pactaron en 2013 y reflejaron en la conocida como declaración de Granada , que "puede y debe ser la solución de una España orgullosa de su diversidad", reza el texto.Además, y aprovechando que se abre el melón de la reforma constitucional,con carácter de fundamentales derechos sociales como "el derecho a la protección de la salud, a los servicios sociales, a las pensiones y a una garantía de ingresos como derechos de la ciudadanía española, sin que puedan ser limitados por circunstancias laborales, familiares o territoriales".Finalmente, y también en relación con Cataluña, Sánchez quiere que los ciudadanos que se sienten "a la vez catalanes y constitucionalistas retomen la iniciativa". En esa posición encuadra al PSC, con el que propone que se mantenga el protocolo de unidad firmado entre ambos partidos en 1978 y actualmente recogido en los estatutos del PSOE, lo que a priori podría significar que la última modificación al acuerdo bilateral entre Ferraz y Nicaragua, derivado de las tensiones pore impulsado por la gestora, quedaría sin efecto.La relación entre PSOE y PSC no el único asunto de la vida orgánica que ha suscitado polémica en los últimos tiempos. Cuestiones como los avales de las primarias, la duración de las gestoras o las consultas a la militancia han provocado debates internos . En las enmiendas que proponen a la ponencia del partido, los de Sánchez plantean que se celebre una conferencia específica sobre el modelo de organización y los estatutos del partido, aunque todos los cambios acordados en el cónclave surtiría efecto "desde el momento de su aprobación".Entre los cambios concretos, por ejemplo, la revocación del mandato de un secretario general por parte del Comité Federal tendría que ser acordada por el 51% de miembros de ese órgano y, posteriormente, debería seren una consulta a celebrar en un tope de 15 días. Si finalmente el líder del partido cayera, la gestora asumiera las riendas del PSOE no podría prolongarse más de 90 días. El censo de militantes y afiliados, además, quedaría congelado desde el inicio del mandato de la dirección interina.Por último, se propone una amplia regulación de las elecciones primarias. Los militantes y simpatizantes, por ejemplo, elegirían en primarias abiertas a los candidatos a la Presidencia del Gobierno, las presidencias autonómicas, las alcaldías y al cabeza de lista del Parlamento Europeo. Las primarias a la Secretaría General, por su parte, serían a dos vueltas y. Además, los candidatos con un cargo orgánico quedarían suspendidos de sus funciones durante el proceso interno.La ponencia que resultaría de la aplicación de los cambios propuestos por Sánchez incluiría numerosos guiños a la izquierda. Entre otras medidas se propone derogar la reforma laboral y la reforma de las pensiones del PP, aplicar, lograr la jornada de 35 horas semanales para esa misma fecha e impulsar un ingreso mínimo vital para las familias sin ingresos como primer paso para una posible renta básica universal.Sánchez quiere elevar el gasto en Educación y que las matrículas universitarias tengan un precio meramente simbólico. Propone igualmente la existencia de una banca pública, lay recuperar, para las mujeres de 16 a 18 años, el derecho a interrumpir libremente un embarazo sin necesidad de contar con autorización de sus tutores legales. Hay también una enmienda que reclama cerrar las centrales nucleares antes de 2028 y sustituir la energía que aportan con fuentes renovables, y otra que pide que, por ley, los servicios públicos sean gestionados preferentemente por empresas públicas o mixtas.