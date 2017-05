Pablo Iglesias defiende el referéndum unilateral como "movilización legítima" pero pide una consulta con garantías

"¿Cómo no va a dar miedo el PP?"

"Sería un avance" ver a Puigdemont en el Congreso

"Soluciones democráticas y no judiciales"

El secretario general de Podemos,, aseguró este viernes que asume como unael referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña que quiere convocar la Generalitat en otoño. Eso sí, ha reafirmado que su formación es partidaria de celebrar"Si es un referéndum unilateral es una movilización legítima, pero lo que nosotros defendemos, tanto en Cataluña como en España, es que. Para que el derecho a decidir se ejerza hace falta que haya un, que sea reconocido internacionalmente y que tenga efectos jurídicos", ha explicado en una entrevista en RAC1 recogida por Europa Press.De este modo, Iglesias se ha alineado con el planteamiento hecho por el secretario general de Podem Catalunya,, quien este jueves llamó a sus bases a entender el referéndum unilateral como unay les pidió participar en ella como tal.No obstante, Iglesias ha reafirmado que aunque ven con buenos ojos que la sociedad catalana se movilice, en este caso, a través del referéndum que la Generalitat quiere convocar de forma unilateral, Podemos apuesta por, es decir, que cuente con laspara que sea efectivo.Con esta posición, Podemos no se opone a la celebración de la consulta unilateral, aunqueal entenderla como una "movilización legítima" y no como un referéndum sobre la independencia de Cataluña que, para serlo, debe contar con las garantías jurídicas que permitan que sea vinculante, según el partido morado.Por otra parte, preguntado sobre si ve al Ejecutivo del PPpara evitar ese referéndum de autodeterminación que el Gobierno de Cataluña se ha comprometido a celebrar, ha afirmado que ve al Gobierno de Mariano Rajoy "cualquier cosa", incluso de utilizar"Yo creo quey no sería la primera vez", ha enfatizado., ha insistido Iglesias, antes de asegurar que "a cualquier ciudadano demócrata le tiene que asustar" escuchar a los dirigentes del PP hablando sobre la cuestión catalana:, ha remachado.A su juicio,a sabiendas de que el Gobierno cuenta con. Iglesias creeporque no afronta la "realidad plurinacional" de España y "de una demanda mayoritaria" en Cataluña.El líder de Podemos ve necesario que se entienda que el "desafío" principal de España es, algo que en su opinión se consigue "por mecanismos democráticos". "Hace falta hacer algunos cambios", ha manifestado.Sobre la presencia del presidente catalán, Carles Puigdemont , en el Congreso para explicar el proceso soberanista, Iglesias cree que. Además, ha recalcado que actualmentey de que se celebre un referéndum."Tiene que ejercerse el derecho a decidir y para eso es necesario", ha aseverado. Sobre este posicionamiento, cree que Podemos a nivel nacional y a nivel catalán "coinciden".Respecto a la posición del PSOE sobre Cataluña, ha afirmado que, si los socialistas creen en una España plurinacional,y buscar "una fórmula de encaje".De hecho, ha destacado que, a pesar de que los socialistas catalanes tuvieron que "recular" por culpa del sector socialista andaluz: "Sería saludable que el PSOE vuelva a posiciones que en su día defendieron dirigentes del PSC", ha añadido.Por otro lado, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales,, ha defendido la necesidad de que el Gobierno central llegue a unantes que realizar un referéndum unilateral de independencia. "Somos demócratas y creemos que", ha añadido.En una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Mayoral ha criticado que. "Son fábricas de independentistas y gente que ha demostrado que su proyecto era el saqueo de lo de todos", ha espetado.Mayoral, que es partidario de celebrar un referéndum pero contrario a la independencia de Cataluña, ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy aporque, a su juicio, si se arremete contra los intereses de los ciudadanos "se quieren ir hasta los de Valladolid".