El Gobierno acusa a Puigdemont de estar en manos de los "radicales" de la CUP e insiste en que no habrá referéndum

"Su victimismo ya no cuela"

Clima preelectoral

Acuerdo presupuestario

La vicepresidenta del Gobierno,, acusó este lunes al presidente de la Generalitat,, de estarde la CUP. Así lo puso de manifiesto en una comparecencia en el palacio de la Moncloa que no había sido anunciada previamente. La Secretaría de Estado de Comunicación convocó a la prensa a mediodía para esta rueda de prensa que tuvo lugar a las 13.00 horas.En vísperas de la reunión queconvocó para las 17.00 horas de este lunes a las formaciones políticas partidarias del referéndum "para avanzar en la toma de decisiones conjuntas" de cara a su celebración, Santamaría lamentó que quien gobierna en Cataluña sea la CUP,Como viene haciendo el Gobierno en las últimas semanas, la vicepresidenta insistió en que el president "debería buscar una fecha" para acudir al Congreso de los Diputados a explicar sus planes para Cataluña, le dijo dándole la dirección de la Cámara baja. Es ahí, mantuvo, donde "se buscan las soluciones políticas". "El resto, –añadió– es vivir de espaldas a la sociedad y a la comunidad internacional"."Ese referéndum, no tiene cabida en el derecho internacional y no se va a celebrar", insistió la mano derecha de Mariano Rajoy en el Ejecutivo.Además, cargó contra la estrategia "de anuncio de anuncios" del president y subrayó que suLa vicepresidenta puso en valor que PP y PSOE miren en la misma dirección. Casi al mismo tiempo que comparecía, desde el PSOE se informó de que Sánchez había llamado a Rajoy para transmitirle la oposición de su partido al referéndum La llamada ponía fin a una semana de incomunicación entre ambos líderes políticos desde que el socialista asumiera el liderazgo de los socialistas. Fuentes del Gobierno confirmaron la llamada de Sánchez al presidente, pero recordaron que había sido Rajoy quien el pasado lunes había enviado un mensaje al jefe del PSOE instándoleDe ahí, explican las mismas fuentes que Rajoy dijera hace una semana en rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular que le llamaría para felicitarla cuando dispusiera de "un minuto".Por otra parte, la número dos del Gobierno cree que. En este sentido, criticó a Puigdemont, por estar, a su juicio, "instrumentalizando" el proceso para la celebración de un referéndum independentista pendiente de unos futuros comicios.Aunque dijo desconocer cuándo podrían celebrarse esas elecciones porque la competencia de convocarlas es de, la vicepresidenta sostuvo qie "a veces da la sensación" de que los partidos independentistas "también están mirando mucho esa vertiente electoral"."Se está instrumentalizando un proceso en el que se han metido y que no tienen salida para estar con otro ojo pendiente de la evolución de las encuestas", criticó al tiempo que advertía de que se cumplirá la ley. "Que no tenga ninguna duda de que la, añadió.Antes de abordar la situación en Cataluña,sostuvo que la intención de su convocatoria era "hacer una valoración del estado actual de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)"."Hemos cerrado un último acuerdo con Nueva Canarias que nos va a permitir sacar adelante los PGE.dijo.