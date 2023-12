No hay día que no nos despertemos y nos acostemos con un argumentario falaz y lleno de hipocresía y falta de moralidad de esta derecha, retrógrada y llena de odio que nos ha tocado vivir en nuestro país desde que no está en el poder. Su falta de moralidad raya el esperpento e incluso convierten todo lo que tocan en un circo mediático, y lo peor es que esta derecha no solo está representada en unos partidos carentes de propuestas y que su única finalidad es crear odio y crispación y provocar que el Gobierno caiga, sino que se ve apoyada por algunos medios y periodistas faltos de escrúpulos que apoyan esa falta de moralidad y difunden falacias con el fin de manipular opiniones para generar más confusión y con ello un catastrofismo que no responde a la realidad.

Desde que el “jefe títere“ de esta derecha mediática inmoral y falaz dio la orden de que cada uno hiciera lo que pudiera para hacer caer al Gobierno, los actos, argumentos cargados de odio, crispación, falta de realidad y, lo peor, cargados de una inmoralidad que les desprestigia como seres humanos, va en aumento. Pues ¿qué moralidad tiene el nuevo portavoz del PP, que dice que Israel tiene todo el derecho a defenderse y queni el presidente del Gobierno ni nadie puede decirle cómo debe actuar, aunque esa actuación sea no solo desproporcionada sino un ataque genocida a unos seres humanos indefensos? Si para él y su partido el ver cómo se asesina de manera cruel, desproporcionada y fuera de los principios internacionales a niños, ancianos... de esa manera tan cruel solo con el fin de matar a unos terroristas que el propio Israel ha permitido y financiado, demuestra que la falta de moralidad es muy grande y que solo por esas afirmaciones debería no solo dimitir él y quienes le apoyan y se lo permiten, sino que también debería dejar de ser representante público. Pues ver las imágenes de niños muriendo por esas bombas desproporcionadas no tiene ninguna justificación ,y menos cuando el diálogo y la paz es lo que debe primar y no la crueldad de matar a personas inocentes con el fin real de exterminar a un pueblo.

Es también de una inmoralidad suprema ver cómo la justicia conservadora utiliza su poder para no ser imparcial y actuar con una parcialidad que roza la prevaricación, con el único fin de torpedear a un gobierno legítimamente elegido.

Es inmoral ver cómo los principales dirigentes políticos del PP y Vox califican de ilegítimo a un gobierno que tiene mayoría parlamentaria y lo tachan de golpista, dictador y lo acompañan con insultos que solo reflejan lo bajo que han caído como seres humanos, y más cuando vemos que algunos de esos dirigentes firmaron protocolos que dejaron morir a personas en la pandemia sin darles y proporcionales la ayuda que necesitaban, o que se enriquecieron a causa de la pandemia, que aprovechan los medios falaces y manipuladores que tienen en su mano para humillar, despreciar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no les hemos apoyado y consideran que solo son legítimos los gobiernos que ellos consiguen, cuando vemos que donde ellos gobiernan, de manera inmoral y con odio, se recortan derechos, libertades, se censura, se intenta adoctrinar, se quitan subvenciones a entidades que no están de acuerdo con sus ideales y se aparta de sus cargos a responsables culturales que han hecho una labor excepcional para todos y todas, para poner en su lugar a personas afines a sus ideales, adoctrinarles y, además, que subvenciona de una manera inmoral a entidades que van contra el derecho de igualdad y contra la aconfesionalidad que establece la Constitución. Es de una gran inmoralidad eliminar leyes contra la violencia de género, memoria democrática, solo con la finalidad de volver a tiempos pasados.

Esa es la moralidad de la derecha que tenemos, una moral cargada de odio, crispación, venganza y, lo peor, carente de sensibilidad y respeto a la convivencia. Para esta derecha su moralidad es que todo sirve: utilizar a la justicia para que no sea imparcial, el insulto continuo, el no aceptar el resultado electoral y presumir en voz alta de que no van a dejar gobernar y para ello utilizaran a una judicatura caduca, a una iglesia falaz e hipócrita, a unos ciertos medios manipuladores, a todas aquellas instituciones en las que ellos estén mandando o tengan mayoría y solo con el fin de hacer caer a una gobierno legítimo y vengarse de todos aquellos que no les henos votado. Su moralidad se basa en volver a una dictadura, a unos principios fascistas que eliminan la libertad, aunque ellos la utilicen de forma falaz, como hacen con la Constitución.

Ximo Estal es socio de infoLibre.