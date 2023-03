Algo estamos haciendo mal, cuando día a día vemos normal que en distintas asambleas de las comunidades y en las Cortes y Senado, algunos partidos se dediquen en sus preguntas y respuestas a utilizar palabras insultantes, falaces, con el fin de provocar crispación, odio y, lo que es peor, no lanzan en ningún momento ninguna propuesta de solución. Es decir, se observa cómo determinados partidos continuamente insultan y sacan datos falsos con el fin de descalificar al contrario y a la vez demuestran su infantilismo político y que no tienen ninguna propuesta válida que presentar. No saben ni quieren dialogar, sólo quieren descalificar. No tienen propuestas, sólo tienen críticas destructivas.

Por eso, algo estamos haciendo mal cuando estos partidos que se han dedicado a insultar, a no presentar propuestas, que se han reído de las instituciones y de los votantes, llegan unas nuevas elecciones y las perspectivas de las encuestas les dan como ganadores, y es posible que ganen. Cierto que en una democracia los votos son los que la avalan, pero algo estamos haciendo mal, para ver cómo las posturas más cargadas de odio, crispación e infantilismo político ganan, mientras que las que buscan más igualdad reciben menos apoyo.

Algo estamos haciendo mal cuando observamos y perdonamos la prevaricación y corrupción e incluso justificamos que cierta élite económica se enriquezca mientras abusan del esclavismo y a la vez criticamos y nos desmovilizamos cuando se presentan leyes que buscan más igualdad y más derechos sociales.

Algo estamos haciendo mal cuando vemos cómo algunos juristas buscan recodos legales para reírse de determinadas leyes y provocar con ello la duda de su implantación, cuando de todos es sabido que no existen leyes con una total objetividad y más cuando la interpretación lleva muchas veces la subjetividad argumental y su aplicación justa.

Algo estamos haciendo mal cuando vemos que un partido político se ríe de la democracia y de sus instituciones y presenta una moción de censura kafkiana con el único fin de provocar ruido y un escaparate informativo ególatra.

Algo estamos haciendo mal cuando derechos fundamentales como la eutanasia, el aborto, igualdad, ecologismo, trabajo, vivienda se critican y se ridiculizan con el fin de convertirlas en meras leyes que impliquen derechos individuales y así quitarles importancia.

Priorizamos la crítica destructiva frente al dialogo, la concordia, la palabra y la paz

Algo estamos haciendo mal cuando esos partidos que apoyan el que se diluyan estos derechos ganen adeptos por la desinformación que se nos da.

Algo estamos haciendo mal cuando dos pilares fundamentales de la democracia como son la movilización y el feminismo se les esté atacando desde algunos medios y élites económicas para provocar la división y con ello la desmovilización y la crisis del feminismo. Se ha pretendido, y lo están consiguiendo, que la movilización del 15M y el feminismo del 8M se conviertan en una crisis de desmovilización de la izquierda y una rotura del feminismo, con la excusa de la aplicación de unas leyes que según algunos juristas y politólogos pueden ser correctas y se escudan en vacíos subjetivos de estas leyes, que como todas las leyes los tienen.

Algo estamos haciendo mal cuando no sabemos pedir perdón y reconocer nuestros errores y egocentrismos y dejar atrás la soberbia para priorizar la humildad.

Algo estamos haciendo mal cuando ante la guerra cruel, en vez de priorizar la paz y el diálogo, se da prioridad al vencer al tirano y dictador con más armas y sin pensar en la gente que está sufriendo y los muertos.

Algo estamos haciendo mal cuando priorizamos la destrucción a la vida. Cuando vemos habitual el asesinato patriarcal continuo y no sabemos pararlo y no ponemos coto ni educamos para remediarlo. Cuando ante el aumento del suicidio juvenil lo único que hacemos es darles montajes informativos y no pararnos a pensar el porqué y buscar soluciones, entre ellas propuestas para acabar con el acoso escolar, en gran parte culpable de esos suicidios y de una gran parte del fracaso escolar de muchos alumnos.

Algo estamos haciendo mal cuando algunos estamentos económicos y religiosos priorizan sus intereses personales a los intereses de la comunidad, aun sirviéndose de ella y cuando no reconocen que en estos momentos lo principal es ponerse todos a trabajar y dialogar para mejorar la sociedad, y algo estamos haciendo mal cuando la ciudadanía cree cada vez menos en la política y en la democracia y, lo peor, se conforma con lo que tiene y condiciona con ello su voto y también se provoca en ella la desmovilización y con ello la rotura democrática.

Algo estamos haciendo mal cuando priorizamos la critica destructiva frente al diálogo, la concordia, la palabra y la paz.

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre.