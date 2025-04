Por el mar corren la liebres…

Agradezco a la extrema derecha su fiera defensa de las libertades en esta desgracia de país gobernado por esbirros del terrorismo y de los narcos. Gracias a ella, España disfruta de la libertad sin parangón propia de la ideología neoliberal. No se olvide el decisivo papel jugado, de forma altruista, desinteresada, por los medios de comunicación y las redes sociales en una cruzada de acoso y derribo a la disidencia. Al fin se puede contar la verdad sin cortapisas, como hacen héroes de la información de la talla ética de Inda, Marhuenda, AR, MÁR, Griso o Quiles en España y de Musk, Bezos o Zuckerberg en el mundo. Gracias.

Tanto tiempo esperando una oportunidad de este calibre, tantas cosas calladas por miedo a represalias policiales y judiciales, nublan el entendimiento. El carrusel de sensaciones es un vértigo que conviene controlar en aras de la objetividad, la verdad y el respeto a la audiencia. Me voy a limitar, en este primer artículo “desde la libertad”, a listar algunos de los temas que pugnan por salir a la luz. Más adelante, daré cuenta detallada de cada uno de ellos, con el aporte de testimonios y documentos inéditos hasta hoy… ya saben, por miedo.

UNO. Nadie habló de la inauguración de la sede del PP en la calle Génova tras su reforma. Se investigaron las facturas pagadas en negro y se pasó por alto la fiesta organizada ad hoc por la cúpula del partido y sus tentáculos organizadores de todo tipo de eventos: mítines, congresos, bodas en El Escorial, comuniones y cumpleaños con confetis… Ese día, cuenta un contable de la constructora y confirman dos militantes que asistieron, se brindó con Dom Pérignon, costó apurar el catering y se esnifó farlopa rayada con tarjetas black e inhalada con billetes de 200 € enrollados, todo donado por la constructora. (Continuará).

DOS. Aún escuecen los cuidados al padre del Presidente M. Rajoy en la Moncloa por personal contratado con cargo al erario público en un momento en el que éste recortaba –actuando como Ejecutor el Secretario de Estado Moreno Bonilla– 3.000 millones a la Ley de Dependencia. Afirman –se escucha en dos audios aún no publicados– fuentes cercanas a la familia Rajoy que ese personal también atendía el relax de miembros de la familia y de alguna visita, utilizando técnicas avanzadas y modernos medios de masaje. (Continuará).

TRES. El Presidente M. Rajoy contrató a un personal shopper para Elvira Fernández en su calidad de primera dama. Dos esteticistas definen la relación de asistente y asistida como algo más que profesional, a tenor de los gestos y actitudes que de vez en cuando mostraban con toda naturalidad. Una guarda jurado de un centro comercial asegura tener la copia de un vídeo de las cámaras del parking en el que se les ve “tonteando”. El original fue incautado y destruido por agentes de paisano de la eficaz Policía Patriótica. (Continuará).

CUATRO. Núñez Feijóo no llegó a Madrid como un líder para afrontar la crisis institucional y política del partido. En el entorno mediático más radical de la derecha, dicen poder probar que la llegada del mediocre gallego obedece a una estrategia maquiavélica urdida por M. Á. Rodríguez para acabar con la imagen moderada del partido, presentar a Ayuso como alternativa populista para asaltar la Moncloa, parar los pies a Vox y alejarlo de la corrupción patrocinada desde la Xunta y que practican sus entornos familiar y clientelar. (Continuará).

No son todos los que están ni están todos los que son. Soy consciente de que no tengo ni una milésima parte del tirón de los Inda, Alvise, Abascal o Ayuso, ni cuento con sicarios instrumentales a la altura de Abogados Cristianos, Manos Limpias o HazteOír, ni espero el apoyo militante de los brigadistas del lawfare, del TS y el CGPJ. Con que no me tenga en la diana un comando desokupa, me doy por satisfecha. Toco madera. Que rule. (Continuará).

Verónica Barcina es socia de infoLibre.