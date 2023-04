Donar libros para salvar vidas: "No solo con dinero se puede colaborar en un proyecto social"

Es más recurrente de lo que seguramente parece. De repente, uno puede verse rodeado de cantidades ingentes de libros que sabe a ciencia cierta que no va a leer nunca más y que ya no caben en las estanterías. Torres de Babel de papel, literaria y literalmente. Por eso, no es en absoluto extraño, sino más bien inevitable, llegar a la pregunta de marras: ¿qué puedo hacer con todos estos libros? Y luego vienen las demás: ¿dónde puedo llevarlos? ¿Los querrá alguien? Pues bien, la respuesta es sencilla y rotunda: sí.

"Si no fuese por los libros no podríamos ayudar a tantas familias", afirma a infoLibre Marina Pérez, directora de la Fundación Melior, que cuenta desde hace años con un una iniciativa solidaria llamada Libros Melior, a través de la que han recibido en donación durante el presente año más de 160.000 libros. Libros que consiguen así una segunda, tercera o cuarta oportunidad, al entrar en esta rueda de la economía circular.

Lo que en la Fundación hacen con los libros que les dona la gente es ponerlos a la venta en su librería solidaria -situada en la Avenida de Islas Filipinas, 4, en Madrid- o en la tienda online www.librosmelior.org. Son libros –y CDs, DVDs o vinilos– donados por particulares, empresas que organizan recogidas durante días puntuales, bibliotecas o incluso la oficina de objetos perdidos de la Comunidad de Madrid, que se los hace llegar una vez pasa el tiempo estipulado para que alguien los reclame.

Con el dinero recaudado por esas ventas de segunda o tercera o cuarta mano, a su vez la fundación compra libros de texto y material escolar para todas aquellas familias necesitadas a las que ayudan. Otra parte de los libros recibidos directamente se regalan en el punto de lectura gratuita de la Fundación Melior –calle de los Cedros, 39, Madrid–, por el que cualquier persona puede pasarse a por algo para leer. "Estamos en la Ventilla, un barrio obrero con mucha gente en paro. También se pasan muchas personas mayores que vienen y cogen su libro gratis", apostilla.

La ONG AIDA Ayuda, Intercambio y Desarrollo es otra opción para prolongar la vida de los libros que nos sobran. No en vano, cuenta con la "primera red de librerías solidarias que se hizo en España", tal y como remarca a infoLibre la técnica de Comunicación de la organización, Natalia García. Una iniciativa que arrancó en 2009 en Segovia con el nombre de AIDA Books & More, que acaba de abrir en Oviedo su decimocuarto establecimiento, y que cuenta con tiendas en Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Jerez de la Frontera, Vigo o Santander. Todas ellas gestionadas por voluntarios que reciben gustosamente las donaciones de quienes se acercan -también se puede preguntar por recogidas a domicilio, principalmente de grandes cantidades- y rápidamente los ponen a la venta tanto en las librerías como en www.aidabooks.org.

"Esta es nuestra manera de tener fondos propios. Nosotros no hacemos telemárketing, ni tenemos gente en la calle captando socios, nuestra forma es este proyecto de sensibilización de AIDA Books & More", subraya García, quien explica que así financian sus trabajos de cooperación en países como Guinea Bissau –donde tienen un programa para niños con cardiopatías a los que se opera en Europa, así como un centro de diversidad funcional para niños con parálisis cerebral, síndrome de down o diversos problemas de movilidad– o Bangladesh –con una casa de acogida de niñas para evitar el matrimonio infantil y un centro para mujeres víctimas de violencia-.

Iniciativas solidarias palpables gracias a "libros que están realmente salvando vidas de verdad", tal y como remarca García. De hecho, el hashtag de AIDA es, precisamente, "libros que salvan vidas", no solo en los países mencionados, pues también tienen delegaciones en Senegal, Marruecos y Líbano, y en España tienen, por ejemplo, un programa de becas de comedor con el colegio El Quijote de Vallecas (Madrid). "Tenemos muchos proyectos por subvención pública gracias a la AECID, que hay una parte que es con esos fondos, pero otros muchos son con estos fondos propios por la venta de libros. Y también cogemos y vendemos CDs, DVDs, vinilos y juegos de Play Station", apostilla García.

RecicLibros.com es una pagina web original y solidaria que vende libros de ocasión. Desde 2008, ofrece a asociaciones, fundaciones, comunidades, empresas y particulares un servicio gratuito de recogida de libros para darles una segunda (o tercera o cuarta) vida. Una vez recolectados, los libros se clasifican y codifican informáticamente antes de ser enviados a su centro logístico: Ares Services. Este último, en colaboración con el Grupo Sifu, emplea a una veintena de personas con dificultades y les acompaña durante dos años con el objetivo de volver a insertarles de nuevo en una vida laboral duradera y sostenible. Los libros se venden en Internet y el 10% del precio neto de venta se dona a organizaciones benéficas.

"Y hemos lanzado una aplicación en Android y en IOs, que se llama sencillamente Reciclibros, con la que ahora también compramos los libros. Es decir, tienes dos opciones. Donarnos, y nosotros vamos a recoger gratuitamente. Eso funciona dentro de la Comunidad de Madrid, y fuera estamos implementando un servicio para que nos puedan enviar por mensajería. La otra opción, la nueva, es descargar la aplicación y escanear el código de barras con la cámara del teléfono. Automáticamente te dice si lo cogemos y por cuanto. Si estás de acuerdo lo añades a tu cesta y a partir de 10 euros puedes solicitar la recogida. Es otra manera de deshacerte de tus libros para que tengan esa segunda vida, por un precio simbólico", explica a infoLibre el responsable de Reciclibros en España, Javier Gravel.

Muchas son, en realidad, las posibilidades que nos recuerdan, de paso, el valor intrínseco que tiene el libro como objeto físico, incluso más allá de su contenido. Como TuuuLibrería, una asociación privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivo favorecer el acceso al mundo de la lectura al mayor número posible de personas. Para ello, dispone de dos centros en Madrid y otro en Barcelona donde puedes dejar tus volúmenes, y si lo deseas, llevarte otros por el importe que consideres apropiado. ¿Más opciones? Un par más: Librería Solidaria Madrid o Donar Libros.

Importante recalcar que no todas estas organizaciones recogen enciclopedias o libros de texto, por lo que es recomendable contactar antes para aclararlo. "Nosotros sí recogemos enciclopedias, que es algo que sorprende mucho a la gente. Incluso libros en mal estado, porque reciclamos el papel y con lo que obtenemos de él también compramos libros de texto y material escolar", detallan desde la Fundación Melior, mientras que AIDA, por su parte, no acepta en principio enciclopedias ni diccionarios enciclopédicos, tal y como explica su técnica de comunicación: "Pero en Madrid se pueden llevar porque tenemos un gran almacén en la calle Martín Machío, en la zona de Avenida de América (Madrid), y ahí todo lo que no se puede vender lo ponemos en la parte de reciclaje".

Similar es lo que ocurre en Reciclibros, donde ya han dejado de recoger diccionarios o enciclopedias "porque ya nadie los utiliza". "Los libros de texto los cogíamos antes, pero ya tampoco, porque cambian los temarios de año a año y dejan de valer. Incluso hemos intentado mandar de libros de texto a colegios de la llamada España vaciada y nos los han rechazado porque no eran los del año", apunta Gravel, quien anima a donar por una cuestión ecológica, otra solidaria de ayuda a asociaciones y fundaciones, y una última de favorecer el acceso generalizado a la cultura. "Se trata de intentar hacer un mundo mejor y darle una segunda oportunidad a los libros", apostilla.

Por su parte, García aprovecha para recordar que AIDA organiza multitud de mercadillos en universidades, colegios o empresas, que pueden contactar con ellos para organizarlo todo rápidamente. Además, pone en valor la "economía circular bastante potente" que han conseguido generar en torno a sus catorce librerías, gracias a muchos vecinos que quieren colaborar con la iniciativa y donan, compran, leen y luego vuelven a donar: "Tenemos mucho cliente habitual que solo compra en AIDA Books porque los precios son muy económicos y es una sorpresa dependiendo de lo que haya, porque puede haber clásicos pero también novedades que ponemos a cinco euros. Así están siempre circulando los libros".

Pérez termina insistiendo en que para la Fundación Melior los libros son "fundamentales" para seguir adelante, ya que aunque reciben ayudas y subvenciones, cada año apoyan a mas familias. "El año pasado fueron 421 familias, que son más de 1.300 alumnos de todos los cursos, desde infantil hasta bachillerato", detalla, antes de concluir con un alegato: "No solo con dinero se puede colaborar con un proyecto social. Muchas veces tienes cosas en casa que no sabes qué hacer con ellas y que por ejemplo a nosotros nos valen para financiar un proyecto social. Estás donando algo físico, no dinero, algo que ya no quieres, y eso va a ayudar a otros. Eso a la gente le motiva mucho. Si no fuese por los libros, nosotros tendríamos muchas para ayudar a tantas familias".