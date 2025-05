Te invito a mi funeral ficticio

El libro durmiente comenzó su andadura como club de lectura en junio de 2003. Su nombre hace referencia a la necesidad de rescatar los valores y principios que duermen en el seno de los libros. El libro durmiente se define como una entidad creada sin fin de lucro. Nuestra acción adquiere la condición de voluntariado cultural. Desde el año 2012, correspondiendo con el período lectivo, impartimos los talleres de escritura creativa en dos niveles: básico y avanzado. Finalmente, la invitación a los autores para presentar sus obras o impartir clases magistrales sobre las técnicas de escritura ha dado lugar a la creación de un foro literario donde confluyen los lectores, libros y escritores, compartiendo ideas e inquietudes en pro de la cultura.

La vida feliz - David Foenkinos

Alfaguara (2024)

Resulta imposible desligar la insatisfacción y las crisis existenciales de la condición humana, lo mismo sucede con la constante búsqueda de la felicidad. En la actualidad, de la primera dan cuenta las cifras alarmantes de personas con depresión o ansiedad, así como las de suicidio. De la segunda, lo atestiguan el deseo y el imperecedero anhelo por alcanzar el bienestar, y también los brotes de fórmulas magistrales o antídotos para repeler la desesperación. Dos inquietudes que David Foenkinos aborda en esta novela de prosa sencilla, que pone en la palestra una realidad que promueve, inevitablemente, el cuestionamiento.

Éric transita sus días como si no le pertenecieran. Divorciado desde hace un tiempo, vive el distanciamiento de su hijo de diez años con la frustración de quien mira sin poder intervenir; como si su presencia fuera prescindible. A nivel laboral, cumple con los estándares: es un ejecutivo de éxito. Un éxito que, sin embargo, no logra camuflar la apatía, la melancolía y el sinsentido que le han ido invadiendo. La aparición inesperada de Amélie, una compañera del colegio altera su monotonía. Le ofrece un puesto de trabajo que le brinda la posibilidad de paliar el agotamiento que le causa una existencia que no le gusta ni siente que le aporte nada. Y aunque la propuesta no consigue menguar esa sensación de vacío, sí que origina el denominado efecto mariposa: una variación menor que termina provocando una mayor.

En un viaje laboral a Seúl, un letrero con luces de neón en el que se leen las palabras VIDA FELIZ atrapa la atención de Éric. Curioso, entra al establecimiento y descubre un servicio que promete un cambio profundo: un funeral ficticio. La presión del estrés, el miedo al futuro, la sumisión al éxito y la humillación en caso de fracaso colocan al país asiático en los primeros puestos por las altas tasas de suicidio. Como medida, se extiende la práctica de los falsos funerales; una experiencia transformadora, le dicen, cuya finalidad es que se aprecie el valor de la vida. El protagonista, hastiado por esa desolación empeñada en acorralarlo, decide probarlo. La escritura de su semblanza y de su epitafio, el encierro momentáneo en un ataúd y la cercanía con la finitud le provocan una explosión de emociones y sensaciones vertiginosas que trastocarán su vida y las de los que le rodean.

Dividida en tres partes, la historia aborda la metamorfosis de Éric, que a su vez afecta a las historias de otros personajes: la de Amélie, la de su madre y la de su hijo. A través de un narrador en tercera persona, el escritor transita la insatisfacción, los conflictos no resueltos, el desinterés hasta por las actividades más cotidianas, la sensación de obsolescencia, de no formar parte de nada, de impertenencia, y de no saber cómo salir de ahí. Los interrogantes que no pierden vigencia cobran protagonismo, uno que Foenkinos empareja al de la necesidad de cambio, al de esa urgencia por no ceder ante el avasallamiento de una vida anodina, al de no perder la esperanza de acceder a una nueva oportunidad para reinventarse.

El movimiento es lo que mantiene el pulso, se podría concluir al terminar de leer La vida feliz, una obra que tiene sus dosis de optimismo y de humor. Pero Foenkinos no le da la espalda a la realidad y también visibiliza cómo encandilan los parámetros sociales establecidos para alcanzar la felicidad, aun a riesgo de sumirnos en la grisura después.