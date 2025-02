Reincidentes: "Ayuso y el de la motosierra disfrazan de libertad la apropiación indebida de la democracia"

Casi cuarenta años llevan Reincidentes en lucha y reconocen que les "jode" que sus himnos contestatarios estén más vigentes que nunca. La banda, surgida de las protestas estudiantiles de 1987 en la Universidad de Sevilla, en cualquier caso, no se cansa y presenta su vigésimo segundo disco con canciones originales, titulado muy certeramente ¡Peligro! Ese es el sentimiento de este loco mundo en el año 25 del siglo XXI y por eso siguen aquí denunciando las injusticias, apoyando las causas justas, analizando infatigables este loco mundo, persistentemente contra viento y marea, charlamos con Fernando Medina (voz y bajo) y Juan Manuel Rodríguez Barea (guitarra).

¿Qué es Peligro?

FERNANDO: Este disco viene a ser la continuación de lo que fue Tiempos de ira (2011), luego Vergüenza (2017) y ahora ¡Peligro! (2025), en el sentido de que la cosa se ha ido poniendo peor. Primero te da rabia, después asco y finalmente miedo. Es una continuación lógica, incluso musicalmente, pues no es un álbum que haya cambiado grandísimamente los parámetros artísticos, aunque sí lo ha hecho, porque Reincidentes es un grupo que evoluciona permanentemente, y Vergüenza, el anterior, tiene siete años y eso se nota.

¿¡Peligro! es una alerta ante todo lo que está pasando en el mundo?

F: Sí. Ante la posible desaparición de la democracia, ante su apropiación indebida. Porque ellos lo disfrazan de libertad, cuidado, gente como el de la motosierra y Ayuso utilizan mal esa palabra para precisamente destruir esa propia libertad y esos mecanismos que, sobre todo en Europa, han hecho que haya un poco de regulación en un sistema capitalista de producción del que no vamos a poder salir, al menos de momento. Todos los logros de ese tipo se los están empezando a cargar. Y yo sí me acuerdo de Olof Palme y de lo que fue la socialdemocracia sueca en su momento. Todo eso se va destruyendo paulatinamente y cada vez más rápido. Además, con una suma muy rara, porque en teoría la aparición de internet y las redes sociales debería haber servido para lo contrario.

Y ahí tenemos ese nuevo concepto de tecnofeudalismo y a Musk siempre al lado de Trump. Con las redes sociales nos tienen más que controlados.

F: Saben lo que piensas, lo que compras y lo que consumes, todo.

B: Eso altera la lucha entre el mercado y el Estado. El neoliberalismo era el que intentaba apoderarse de los estados, que siempre han sido feudales en ese gran mercado. Pero ahora hablamos de ¡Peligro! porque ese neoliberalismo ha dado un paso más: ¿por qué voy a luchar contra los estados si resulta que me puedo apropiar de ellos, entrar dentro y el Estado soy yo? Vemos a Trump o Milei, que ellos son el Estado, cuidado.

F: Milei se ha cargado nueve ministerios, ha reducido a la mitad el presupuesto estatal y está, vaya, destruyendo el Estado. No es que se haya apropiado de él, es que lo está destruyendo.

B: Antes era una lucha en la que el Estado regulaba esa desregularización que producían los mercados, y ahora ellos dicen 'vamos a dar el paso siguiente y me apropio de ellos'.

F: Y lo utilizo para mis propios fines. Pero yo siempre pienso que su objetivo final es la destrucción de ese Estado. Por eso Milei se llama libertario, por ejemplo, que fíjate lo que significaba esa palabra para muchos españoles. Han usurpado el Estado para cargárselo. ¿Cuánto dinero hay ahora para la Ley de Dependencia y para mil cosas que el Estados ha logrado? Simplemente con no dotarlo de recursos y mantener la guerra cultural de toda la vida se van cargando el Estado, haciéndolo cada vez más pequeñito hasta que desaparezca.

B: Pero eso no va a desaparecer nunca.

F: Bueno, somos optimistas y el Estado no va a desaparecer. Va a menguar. Y va a costar mucha lucha de nuestros hijos y nuestros nietos.

Musicalmente, este es un disco de Reincidentes pero suena quizás más potente. ¿Es un disco duro para tiempos duros?

F: Hay más distorsión en los bajos (risas). Es un álbum que tiene elementos más modernos que otros, eso es indudable, con ciertos detalles de grupos como Narco o Linkin Park que lo hacen más de ahora y un poco más cañero. Y está trabajado con un mimo muy especial, muy cuidado.

Tratáis muchos temas en las nueve canciones del álbum. "Palestina vencerá", cantáis en Desde el río hasta el mar. ¿Un grito de guerra más necesario que nunca, con Trump hablando de convertir Gaza en un resort turístico?

F: No lo va a hacer, no puede ser. De hecho, esta es una canción que lejos de ser pacifista, porque no lo es, ni tampoco de violencia, es de resistencia. Y esa resistencia viene, para nosotros, desde el Frente Popular para la Liberación de Palestina, y también desde a todo el que quiera expulsar de ahí a la gente que nunca debió estar. Ahora parece una bestialidad decir que hay que hay que expulsar a los israelíes de ahí, pero es que claro que hay que expulsarlos. ¿Por qué vamos a callarnos la boca? ¿Qué mierda es esa de los dos estados? Usted ha venido en 1948 a quitarme mi tierra y, por lo tanto, usted se tiene que ir y punto. Y ya veremos cómo.

Ya veremos cómo, porque hemos visto un genocidio en directo.

F: No, hemos visto seis genocidios en directo, porque las intifadas fueron genocidios también. Lo que pasa es que ahora con tanto medio y tanta red social parece que se ve más, pero el genocidio viene desde hace 65 años.

También estamos presenciando en directo el drama de la inmigración, al que le cantáis en Anticristo, criticando la hipocresía de los católicos que solo quieren a los que llegan a nuestro país "con sirvienta y joyero".

B: Efectivamente, es la hipocresía de la gente que va los domingos a misa hablando de darse la mano como hermanos y acoger a los pobres, pero luego a los inmigrantes que vienen a buscarse la vida los tratan a patadas. Con sirvienta y joyero si los quieren, a los otros no.

El 'estafador confeso' es un 'defraudorcillo', el pobre mío es un tontolaba Fernando Medina

Otra canción se llama Ridículo estafador, que a mí me suena a 'estafador confeso', aunque no es lo mismo, ¿no?

F: (Risas). No, no. Habla de personajes que tienen más importancia histórica que ese, la verdad, porque ese es al fin y al cabo es un 'defraudorcillo', el pobre mío es un tontolaba, qué le vamos a hacer. Lo que pasa es que está consiguiendo, vía la Comunidad de Madrid, nada menos que fiscalizar a una institución como el Fiscal General del Estado, que no sé cómo se ha podido permitir que esto ocurra. Más allá de eso, Ridículo estafador habla de los Trump, los Milei, los Abascal o los Alvise, de todo ese populismo de extrema derecha que se está generando, que ha quedado segundo en las elecciones alemanas, que quedó primera en Austria aunque no va a mandar, que está subiendo en España o Portugal, y que ganó en Argentina y casi gana en Chile. Y, bueno, que ha ganado en Estados Unidos. Esta canción enumera muchos insultos con sorna y un estilo un poco cervantino y es para todos ellos.

¿Cómo puede estar de moda otra vez ser nazi? Era algo absolutamente inasumible hace no tanto, pero ahí están las encuestas. ¿Cómo os hace sentir esto a vosotros, que lleváis tantos años cantando contra ellos?

F: Es que en nuestra época los jóvenes eran casi todos antinazis y antifascistas.

La ultraderecha sí sabe jugar con los miedos, sabe lo que siente el que tiene miedo y por eso le dan lo que quiere oír Fernando Medina

Había un consenso claro en que ser nazi era lo peor que se podía ser.

F: Sí. Y ahora la gente está orgullosa, dicen 'yo soy egpañol, egpañol', con su banderita y sus movidas. Se han dado muchas circunstancias y el propio sistema no tiene que quitarse culpas por las propias crisis económicas de ese Estado del bienestar que, dentro de lo que cabe, no estaba mal. Además, India ha crecido muchísimo, China se va a adueñar de la Tierra, el mundo económicamente se tambalea y entran los miedos. Por eso, quien sepa jugar mejor con los miedos es el que se lo va a llevar. ¿Y quién sabe jugar hoy en día mejor con los miedos? Ellos. Nosotros no hemos aprendido a jugar con los miedos todavía, porque nosotros jugamos a otra cosa, estamos en otro partido y siempre lo hemos estado. Pero la ultraderecha sí sabe jugar con los miedos, sabe lo que siente el que tiene miedo y por eso le dan lo que quiere oír. Así ganan no solo la batalla cultural, sino el discurso entero en algunos momentos. Por eso te encuentras estudiantes a los que de repente les preguntas si pegar a tu chica es algo malo y te responden que depende. ¿Esto cómo es? ¿A qué estamos jugando?

¿De ahí otra canción como Cultura contra basura? ¿Nos tragamos cualquier cosa?

B: Es que claro, leerte un libro de 500 páginas, confrontar ideas de un escritor con otro... eso es muy farragoso. Total, si te llega una basura por internet, por Twitter o por donde sea, ¿para qué vas a profundizar en nada leyendo?

F: Twitter, 400 caracteres como máximo y listo.

B: Nuestros chavales han tenido un acceso a la educación gratuita y extensa, no como yo mismo que estuve en uno franquista con educación católica. ¿Cómo es posible que te creas más las cuatro basuras que te meten por internet que todo el bagaje aprendido? Es increíble pero es así.

En Jinete sin cabeza hay una frase contundente y contradictoria, porque queréis mandar "al odio al paredón".

F: Sí que es contradictoria (risas). Es como fusilar al odio.

B: La palabra opuesta al odio es el amor, que lo mejor resulta que no nos pega, pero sí, hay que hablar de amor contra el odio.

Leerte un libro de 500 páginas, confrontar ideas de un escritor con otro... eso es muy farragoso. Total, si te llega una basura por internet, ¿para qué vas a profundizar en nada leyendo? Juan Ramón Rodríguez Barea

Termina el disco con Un mundo mejor, una canción muy cortita optimista. ¿Dónde encontráis la esperanza?

F: En nuestros hijos, en nuestros nietos, en lo que mucha gente hemos creado en nuestras familias. En que la educación pública sí ha servido aunque a veces parezca que no. Hay muchas cosas que han servido y eso se va a notar al final. Yo no veo un mundo como 1984 de Orwell dentro de diez años. De hecho, en infoLibre leí que en Alemania entre los 18 y los 25 años ha ganado la izquierda. Eso significa algo, son datos sociológicos que estudiar, porque la tendencia es la contraria. Pero ha ocurrido, vamos a estudiar por qué para tirar por ahí, porque ese sería el camino.

¿Cómo sienta que las letras de Reincidentes estén más vigentes que nunca después de cuarenta años de lucha?

F: Desgraciadamente es así, y jode. Si tienes que tocar Yaveh se esconde entre las rejas, una canción de nuestro primer disco, y que ahora mismo es de hecho la primera canción de nuestros conciertos, ya indica que el mundo no va bien.

El 28 de febrero es el Día de Andalucía, y vosotros lo pasáis en el Madrid de Ayuso. ¿Cómo lleváis eso?

F: El 28 de febrero es a nivel institucional, para nosotros es el 4 de diciembre. Pero respetamos. Diré que me he montado en un Uber para ir a Fuenlabrada, el chico era de Ciudad Real y más simpático que el copón. Hemos hablado de política, de fútbol y de mil cosas. A mí me encanta venir aquí. Ayuso no va a conseguir que no nos guste Madrid. A mí, Madrid me gusta por los madrileños, que son simpáticos y agradables. Hay mucha gente que piensa que no, pero yo creo que aquí hay muy buena gente. Sobre todo en la zona sur de Madrid, que es donde están más nuestros antepasados que vinieron aquí a trabajar y se nota que hay una huella de eso.

B: Y el día de Andalucía para nosotros es el 4 de diciembre, eh (risas).

Es que más al norte de Madrid es donde están los que vienen de otros países con sirvienta y con joyero.

F: (Risas). He estado hace poco por allí y la verdad es que da asquito. Es gente que yo creo que no ha dado un palo al agua en su vida. En su vida. Es que no es justo en absoluto.