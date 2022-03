Directo | Ucrania se abre a negociar un estatus neutral y acusa a Rusia de querer dividir el país

07:14 h

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha afirmado este domingo en una entrevista en la emisora alemana ARD, que la OTAN no busca un cambio de régimen en Rusia, ha rechazado el uso de armas biológicas o químicas y ha asegurado que estudia adquirir un sistema de defensa aérea para protegerse de un posible ataque ruso. "Ese no es el objetivo de la OTAN y, por cierto, tampoco es el objetivo del presidente estadounidense", ha señalado Scholz a la emisora ARD.

Scholz ha respondido así a los comentarios del presidente estadounidense, Joe Biden, el sábado, de que el líder ruso Vladimir Putin "no puede permanecer en el poder", lo que se interpretó como un cambio drástico en la política exterior de Estados Unidos. La Casa Blanca intentó más tarde aclarar que las declaraciones no eran un llamamiento directo a la destitución de Putin, diciendo que Biden quería decir que "no se puede permitir que Putin ejerza el poder sobre sus vecinos o la región".