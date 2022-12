"¡Aquí no hay objetivos, son casas, jardines!": Rusia intensifica sus bombardeos sobre Ucrania

Dos niños juegan con armas entre los escombros, y sólo estas armas son falsas. El sábado 26 de noviembre, un misil ruso cayó hacia las 11 de la mañana en la calle Kozhemiaky, en una zona residencial de Dnipro (oblast de Dnipropetrovsk, sur de Ucrania), destruyendo total o parcialmente unas 15 casas. Otra dañó la zona industrial de Kursantskaya.

Los dos niños juegan entre adultos de rostro oscuro, caminando entre las retroexcavadoras y los camiones. El misil destruyó el corazón de la calle, y la explosión de las tuberías de gas que conectaban las casas entre sí hizo el resto. Los equipos de los servicios de emergencia ucranianos pasaron parte de la noche del sábado buscando víctimas entre los escombros. Según la información facilitada por la presidencia ucraniana, al menos 13 personas resultaron heridas en los ataques, entre ellas un joven de 17 años. Un hombre murió, informó la administración militar regional.

El 26 de noviembre, Oxanna Veriemko, de 49 años, enfermera de guardería, se disponía a salir a hacer unas compras. Su nieto, Vladik, de 9 años, estaba jugando en el pasillo de la parte trasera de la casa. La explosión los lanzó a ambos por los aires, Oxanna al fondo de su habitación, Vladik al jardín. "Por suerte estaba allí, entre dos paredes y no en el salón", dice Oxanna, todavía conmocionada. Todo el mundo en Ucrania conoce la regla de las "dos paredes", esos espacios sin ventanas en medio de la casa que a veces permiten evitar lo peor.

La sirena de aviso sonó cuatro minutos después del ataque. Todos huyeron, corriendo en todas direcciones, algunos llamaron a la puerta de la iglesia cercana, "pero no nos dejaron entrar", explica un vecino, que todavía no se lo puede creer. Otros, a pesar del peligro, "en estado de shock", regresaron. Resultaron gravemente heridos.

La casa de la familia Veriemko se incendió una hora después. La lluvia y la suciedad ya se mezclan con los escombros ennegrecidos, a pesar de los esfuerzos del marido de Oxanna, que intenta colgar una lona en el tejado medio derruido. Konstantin, un pariente que ha venido a ayudar, está furioso: "¡Aquí no hay objetivos! ¿Qué buscan? ¡Son casas, jardines! La hija mayor de Oxanna, Yulia, añade que el ataque es "imperdonable".

Desde octubre, tras varios reveses militares, Rusia parece haber cambiado su estrategia, intensificando claramente sus bombardeos en toda Ucrania. Además de Jersón, que ha estado bajo el fuego de la artillería casi todos los días desde la salida de las tropas rusas de la ciudad hacia la orilla oriental del Dniéper –el viernes 25 de noviembre murieron allí quince personas–, cientos de misiles cayeron en octubre y noviembre sobre la capital Kyiv, pero también, de este a oeste, sobre las ciudades de Kharkiv, Zaporijjia, Khmelnytskyï, Jytomyr, Lviv...

El objetivo declarado de Moscú es dañar la infraestructura energética. Pero los civiles no se salvan de estas bombas imprecisas. El 2 de octubre de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó que más de 6.000 civiles ucranianos habían muerto y más de 9.000 habían resultado heridos, una cifra que, según el Ejército estadounidense, está ampliamente subestimada.

Esta cifra ha empeorado seriamente desde la intensificación de los bombardeos. El 23 de noviembre, la muerte de un bebé de dos días en un ataque con misiles contra una maternidad en Zaporijjia conmocionó a toda Ucrania.

"Consideraba que este lugar e incluso Dnipro eran seguros, las batallas parecían lejanas", admite Oxanna. Oxanna admite. Quizás tontamente, mis dos hijas me rogaron que me fuera. Dnipro no es una ciudad ucraniana cualquiera. Atravesada por el río Dniéper, al igual que su vecina del sur, Jerson, la ciudad es uno de los pulmones industriales del país, y alberga varias fábricas de aviación y transporte, así como un centro de producción de armas, que ha sido atacado en varias ocasiones. El último bombardeo fue el 17 de noviembre de 2022. Youlia lo recuerda como si fuera ayer: "Estábamos en la cama, con los niños".

En lo que queda de la casa de Oxanna, los familiares se reúnen para ayudar. Levantan un sillón roto, un mueble del suelo, y luego se detienen, abrumados por la magnitud de la tarea. Bajo el techo del vestíbulo, relativamente protegido de la lluvia, el grupo de familiares, amigos y vecinos ha instalado una pequeña mesa. Unos cuantos aperitivos en los platos, el licor de la casa en el fondo de los vasos, todos quieren beber "por la victoria".

A pesar de la catástrofe, Oxanna persiste: quiere volver "lo antes posible" a esta casa construida por su abuelo tras la Segunda Guerra Mundial, donde creció, donde nació su propia madre. "No tengo ni idea de cuánto tiempo llevará, puede que tengamos que demoler todo y reconstruir desde cero. Pero irse no es posible. Ella pregunta: "¿Es eso optimismo, tal vez?"

