Aunque haya matices, cambios de vocabulario, transformaciones de la realidad, necesidad de nuevas sensibilidades y costumbres envejecidas,Representan un deseo de buscar alternativas a un neocapitalismo cada vez más voraz que genera la degradación de las condiciones de vida y el empobrecimiento de las mayorías en favor de las élites económicas. Por eso resulta imprescindible que, en los procesos democráticos de dignificación social,de los Estados nacionales. Devolverle poder social a los Estados contra la libertad insaciable del dinero resulta necesario para construir marcos de convivencia más justa.Para que la izquierda no entre en la Unidad de Cuidados Intensivos a la que quiere conducirla la vigilancia contaminadora de la explotación capitalista,y, a la vez, que dé verdadero sentido a esos avances electorales. Su intervención en el Estado debe poner la política al servicio de la ciudadanía…, no de los bancos y de las grandes multinacionales.Todo esto puede sonar a viejo, pero es lo que veo todas las mañanas, con la luz del día, bajo el aire fresco, cuando me asomo a la realidad de la calle y de los medios de comunicación.Su dominio de los adjetivos del tiempo es parte de su sistema de explotación. Por eso considero que mi melancolía optimista es una manera de acercarme a la pura actualidad.Si los militantes del PSOE quieren cuidar la izquierda, ofrecer una alternativa al neocapitalismo, necesitan que sus dirigentes no se acomoden a las normas del sistema establecido. Tal como está el panorama electoral, la ciudadanía progresista exige un PSOE más cercano a la izquierda que a Ciudadanos. Tambiény que no herede los errores de la vieja Izquierda Unida.Izquierda Unida no supo cuidarse. Hace muy poco, apenas cinco años, pareció que era muy posible que llegase al Estado un Gobierno de izquierdas como había ocurrido en Andalucía con el pacto del PSOE y de IU. Quien repase ahora aquel Gobierno andaluz, y tenga en cuenta sus políticas de vivienda, de inversiones públicas y de relación con los bancos, podrá comprobar quede los poderes económicos, más advertidos que nadie de las debilidades del enemigo a la hora de generar corrientes de opinión. La dirección del PCE había utilizado a IU como marca electoral, había preferido controlar por dentro,antes que conectar con una realidad exterior a sus siglas.Las cadenas de televisión lo tuvieron fácil. Después de años sin darle un minuto de protagonismo a IU,que, debido a los efectos de la crisis, rozaba el 20 % en las encuestas. La necesidad de una nueva política era tan alta que IU se hundió y Podemos conectó con la gente abandonada por la política oficial, convirtiéndose en un éxito tan peligroso que la banca tuvo que inventarse de forma precipitada a Ciudadanos, el partido neoliberal que iba a representar su propia versión de la ruptura del bipartidismo. Y las facilidades en favor de Podemos se convirtieron entonces en unaRezo mi credo. Hubo un tiempo en el que cuidar a la izquierda y evitar las divisiones suponía cuidar a Izquierda Unida. Creo que hoy cuidar a la izquierda, tal como está la realidad, es cuidar a Podemos o, más en concreto,en aprovechar los errores ajenos.Creo que hay una hoja de ruta evidente para la izquierda; creo que la derecha intentará romperla de mil modos. Más que inteligencia, hace falta estar tranquilo para darse cuenta.. Para la izquierda parece más importante que Carmena vuelva a presentarse a las elecciones que la voluntad del PCE de seguir con lo suyo y ocupar puestos en las listas electorales de los demás. Debemos pedirle al PCE de Ahora Madrid que deje de crearle problemas internos a la alcaldesa y que facilite su permanencia. Después sería importante que Iñigo Errejón formarse tándem electoral con ella como candidato a la Comunidad., no sectaria, capaz de unir a todas las sensibilidades a la izquierda del PSOE.Creo también que eso es cuidar a Pablo Iglesias, porque unos buenos resultados autonómicos supondrán el mejor cultivo para una candidatura fuerte en las elecciones nacionales,La competencia natural con el PSOE no debiera impedir después que se llegase a pactos de Gobierno para hacer efectiva, según las fuerzas de cada cual, una alternativa al neoliberalismo.Confieso que es una hoja de ruta optimista, de alguien que no ha vivido nunca de la política y que ve ahora el espectáculo desde fuera, dedicado a leer, escribir y dar clases de literatura. Además, escribo un 14 de abril, día luminoso. Pero me temo que los que están en la pelea tendrá argumentos para ver las cosas de manera muy diferente.