Augurios y otras milongas

Llevo un par de días atiborrándome de vaticinios. Año nuevo, miedo nuevo: con el envoltorio a medio quitar, el dos mil veintiséis ya amenaza con subidas aeroportuarias, soluciones habitacionales imposibles y la incierta ristra de guerras que —en las medianeras del mundo— puede provocar el pacifista que habita la Casa Blanca. A estos predictores les recordamos algunos aciertos: son los que aseguraron que el COVID era un vulgar resfriado, que Kamala empataría con Trump y que, en los dos mil, no había mejor idea que comprarse tres pisos a crédito, porque el ladrillo nunca baja.

Siguiendo con la aspaventística tradición de las enumeraciones de año nuevo (aquí tienen una de propósitos de año nuevo y otra con las excusas correspondientes), quisiera disfrazarme también de pitoniso y enhebrar, con el rigor informativo que caracteriza a esta columna, una sarta de abracadabras, a ver si alguno cuela. No sabré interpretar los gráficos macroeconómicos, pero no se imaginan con qué maestría eviscero las pulardas. Hay mañanas, créanme, en que he descifrado los más íntimos secretos del cosmos mirando una cazuela de riñones al jerez.

Espejito, espejito. ¿2026? Año fabuloso para los licenciados en esperanto, pésimo para los agrimensores. ¡Compren acciones de amianto! Subirá el precio del quintil de heno, pero bajará la cotización de la arroba de forraje. En moda, triunfará el azul claro, el verde oscuro y el rojo ni fu ni fa. Volverán a llevarse los pantalones con campana y la cinturilla a la altura de los sobacos. Extra, extra: Naciones Unidas decretará que las cuñas de esparto son un crimen de lesa humanidad.

El arsenal nuclear planetario tendrá que pasar la ITV, lo que provocará (todavía no sabemos cómo) que se nos dispare la factura de la luz

En cuanto a la geopolítica, Kim Jong-un se pondrá a dieta y en la Comisión Europea se hará tendencia el peluquín. ¿El bisoñé? Aristocrático. No se descartan nuevas apariciones del fantasma de Bolívar en el trópico. El arsenal nuclear planetario tendrá que pasar la ITV, lo que provocará (todavía no sabemos cómo) que se nos dispare la factura de la luz. ¿El alquiler? Por las nubes. ¿Las nóminas? Por los suelos. Las avellanas serán el nuevo Bitcoin y los caracoles serán las nuevas avellanas: gran asombro entre los economistas. Toni Cantó hundirá un nuevo formato televisivo. Don Juan Carlos abrirá un canal de YouTube para divulgar su verdadera pasión: la filatelia etrusca.

Entrullarán a alguien del pe so e (vale, en esta ni me he esforzado) y todos descubriremos, con pasmo y horror, que la presidenta de las Cortes ha sido sustituida por un robot programado por los servicios secretos vaticanos. Una nueva teoría de la conspiración causará sensación entre los jóvenes: la tierra no es ni redonda plana, sino un icosidodecaedro. Elon Musk tratará de patentar la cuchara sopera. Se estrenarán veintiséis películas de Santiago Segura y media docena de musicales nostálgicos. Rafa Nadal hará fortuna vendiendo fertilizantes y Benicio del Toro se hará, por fin, amigo de Morante de la Puebla.

Los astrónomos descubrirán que una tetera invisible orbita la tierra. Las tres dimensiones se renombrarán como MariPuri, Herminia y Honorato; el peso químico del azufre dividirá a los eruditos y desencadenará una sangrienta controversia; se descubrirá una nueva especie de mosquito inusualmente hábil jugando al ajedrez. Las bolsas mundiales caerán dos o tres veces, pero será de broma. Santiago Niño Becerra pronosticará el acabose por quincuagésimo segunda vez. Se abolirá la gravedad y todos flotaremos levemente. Rosalía reinventará el minueto. Ah, y a los columnistas nos triplicarán el jornal. Si tengo que apostar por alguna, comprenderán que enfoque mis superdoderes en esta.