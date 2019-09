La izquierda debe dejar de fumar

Publicada el 01/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 31/08/2019 a las 14:58

El tabaco es malo para la salud. Parece que la memoria, la ciencia y la realidad cotidiana están de acuerdo en eso. Pero, una manera de negociar con el fuego y el humo, un detalle no prioritario que se tiene a mano, pero que poco a poco se convierte en una obsesión, una razón de vida.No pueden negarse los atractivos del tabaco.. Los encendedores y los paquetes esperan en la mesilla de noche, mientras los cuerpos se buscan, se enredan, se recorren, se entregan, se hacen y se deshacen hasta hundirse en las profundidades de la vida. Qué bien sienta celebrar la felicidad con un cigarro sereno, mientras la piel apacigua su respiración y convierte la tormenta en una complicidad calmada. Y si ha sido una noche larga, casi interminable, y hay un balcón cerca, resulta hermoso ver juntos el amanecer, mientras el cielo arde y convierte la oscuridad en una colilla.No puede negarse que una comida decente, con buen vino si es posible, sólo agota el esplendor de sus manteles con la sabiduría del tabaco. No te preocupes, dice la voz amiga, traigo un cenicero,No puede negarse tampoco que es agradable ponerse una copa yque nos gusta, quizás una novela de Thomas Mann o unos cuentos de Julio Ramón Ribeyro. Parece que el tiempo es nuestro, que la imaginación se une con las horas y las vidas de los otros se convierten en una verdad. Nos habitan, nos entran, recorren nuestro interior por los ojos, pero también por los labios, la boca, la garganta, los pulmones, para darnos calor y luego salir al mundo con algo de nosotros.No puede negarse que, cuando además de leer se pretende escribir, el paquete de tabaco es una agradable compañía silenciosa a un lado del ordenador. Los pintores tienen su paleta y sus botes de color, los escultores su barro o su piedra, recursos para que los dedos se entretengan mientras trabaja la imaginación. Peropara que el cuerpo no se sienta abandonado por culpa de una meditación impertinente o una disputa seria con las palabras.Y no puede negarse que es agradable salir a la puerta de la calle en el trabajo y encontrarse con. Ya no se llevan las reuniones interminables en las que las salas se cargaban de humo y las mesas se llenaban de razones diversas y adictivas, puros, puritos, picaduras, tabaco rubio, negro, nacional, extranjero, de estanco, de contrabando, con filtro y sin filtro. Y. Ahora se habla más que se discute, porque las prisas, los portales y las aceras invitan a cambiar de conversación o a descargar el peso de las argumentaciones.Nada de esto puede negarse. Por eso. De poco valen las advertencias sobre el cáncer, la impotencia, la ceguera, el corazón, las venas, la circulación de la sangre y los pulmones. Atrapados por algo más que un vicio, es decir, por una absoluta dependencia, por una encarnación ardiente del poder, los fumadores sienten terror a quedarse sin tabaco. Viven para él.La vida, el amanecer, el amor, los libros, la escritura, las palabras, el trabajo, la puerta de la calle, la comida y la bebida pierden importancia.. Se hace el amor para fumar. Se lee y se escribe para fumar, se trabaja y se sale a la calle para fumar, se discute, se come y se bebe para fumar. Las cosas cambian de sentido, lo que era un medio se convierte en una obsesión y en un motivo principal, único. Todo se vacía, se consume, se hace humo o acaba en un cenicero.Después de tanta historia, de tantos años, de tantas experiencias, no hace falta ni siquiera que lo digan los médicos. Ya sabemos que