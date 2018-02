Rajoy reúne a sus barones y no menciona a Cs: "Era para hablar de España y de los españoles"

El mensaje de Montoro

"Ponerse las pilas"

La preocupación en las filas conservadoras ante el avance de Ciudadanos en las encuestas. Uno de los debates más extensos tuvo que ver con la financiación autonómica, según coinciden las fuentes consultadas. El ministro de Hacienda, presente en la cita, aseguró que no se contempla ninguna quita de deuda.La reunión fue convocada para marcar las prioridades del partido de cara a los próximos meses y para intentar establecer un punto de partida común para cuestiones relevantes, como la citada financiación autonómica. La relación con Ciudadanos en un momento en el que un sector importante del electorado conservador se siente atraída por la formación de Albert Rivera era otro de los puntos que los asistentesLos conservadores no ocultan que el partido naranja les ha comido terreno y que tienen que reaccionar si no quieren que en las autonómicas y locales del año que viene ocurra. Pero ven fundamental intercalar las críticas a este partido con poner el foco en la capacidad del PP para plantear y ejecutar medidas. Son un partido de Gobierno, destacan, que toma decisiones. "Y esto es algo que Ciudadanos no pueda hacer y que[en alusión a la negativa de Inés Arrimadas a intentar una investidura]".señaló el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, preguntado en la rueda de prensa posterior sobre el tiempo que se había dedicado a hablar del partido de Albert Rivera. Ni de Ciudadanos,"Esta reunión no era para hablar de, añadió.Sí señaló en clave interna que el encuentro había servido para reflejar".Después diría queEn el encuentro, Cristóbal Montoro lanzó un mensaje de tranquilidad a los barones del. A la salida de la cita, que había arrancado a las 13.45 con una foto de familia, los asistentes confirmaron que el titular de Hacienda había garantizado que no tiene en mente una quita de la deuda para el futuro modelo de financiación autonómica. Así lo aseguraron, por ejemplo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Y así lo confirmaría después el vicesecretario de Organizacion del PP en rueda de prensa., dijo. Además, Martínez-Maillo zanjaba la posibilidad de cualquier división interna por esta cuestión: "En la reunión de hoy no ha habido ningún líder regional que haya defendido la quita. Ninguno".Como ha insistido en las últimas semanas, Rajoy subrayó a puerta cerrada que no podrá haber un sistema de financiación autonómica sin el acuerdo del PSOE. En todo caso, el PP anunció quesobre esta materia para trasladárselo al Partido Socialista.A la cita, además de la cúpula de la formación y del ministro de Hacienda, estaba convocada la vicepresidenta del Gobierno,, que repasó los acuerdos de la Conferencia de Presidentes de hace un año.A su llegada a la sede nacional del PP, los barones fueron preguntados por los periodistas sobre si existe preocupaciónUn auge que se produce después de haber sido la fuerza más votada en Cataluña.Para, líder del PP extremeño, sería "absurdo" decir que no hay preocupación por el ascenso de Cs que recogen las encuestas. Pero a renglón seguido dijo que este hecho tiene que servir para que el PP se ponga "las pilas" y "mejorar" aquello que sea necesario., sostuvo Monago. El dirigente conservador alabó queconvoque este encuentro de trabajo con sus barones territoriales para coordinar posiciones ante debates como el de la financiación autonómica.