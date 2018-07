Casado se erige en el garante de la unidad y de los principios del PP "de siempre"

Publicada el 21/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 21/07/2018 a las 12:25

Pablo Casado, como Santamaría, se presentó como un militante más en su último discurso como candidato a la presidencia del PP . Y como el garante de la unidad y de los principios del PP "de siempre".A su rival, que había lamentado que no hubiese una sola lista, le dejó un mensaje: estas son las normas que el PP se ha dado y que él es partidario de respetar.Casado se presentó como el candidato de lael que quiere que los militantes del PP vuelvan a sentirse orgullosos de las siglas del partido. A diferencia de Santamaría, Casado optó por no precisar quién será su número dos. Pero esta persona debe estar entre sus propuestas para el Comité Ejecutivo Nacional. Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de la andaluza Esperanza Oña."Yo pretendo una integración real, al máximo nivel", dijo Casado mientras se declaraba dispuesto "a integrar a todo el equipo de Santamaría"."Necesitamos volver a ser ese Partido Popular de, dijo. No le sirven los ocho millones que sacaron en las últimas generales ni los cinco que les dan las encuestas.También se fijó el objetivo de devolver al PP al Gobierno. Primero en las elecciones municipales y autonómicas; después, en las generales.pocos en el PP les esperaban en este contexto. Sí estaba llamado a ocupar puestos de alta responsabilidad, pero pasados unos años. Se le ubicada como candidato para la Comunidad o el. Por eso sorprendió su salto al ruedo.Frente a una Santamaría que los fieles a Casado ven "sin ideología", el exvicesecretario de Comunicación del PP promete la vuelta a los principios y valores clásicos del PP, los queEl candidato dice estar orgulloso de todo el pasado del PP. Pero la sola mención del término principios y valores hace que el PP viaje a los años de José María Aznar en la Presidencia del Gobierno. Y a los de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Con ambos ha trabajado Casado.Pese a que ha señalado que no reniega del pasado, el exvicesecretario de Comunicación ha sido muy crítico con la gestión de la crisis catalana, un asunto que Rajoy dejó en manos de. Como María Dolores de Cospedal, que respalda a Casado, considera que el 155 debería haberse aplicado antes.Rajoy, en su discurso del viernes no señaló a ninguno de los dos candidatos. Pero hizo una defensa cerrada de su gestión, sobre todo en Cataluña.