Directo | Sánchez llega a la COP26: "La sociedad reclama acción y los líderes debemos responder"

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes, Día de Todos los Santos:

12.55. Sánchez llega a Glasgow para participar en la COP26: "La sociedad reclama acción y los líderes debemos responder". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aterrizado este lunes 1 de noviembre en Glasgow (Reino Unido) para participar, acompañado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la XXVI Cumbre del Clima de la ONU. "Ya en Glasgow para participar en la COP26. La sociedad reclama acción y los líderes debemos responder", ha señalado Sánchez en una publicación en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press. En este contexto, el presidente del Gobierno ha destacado que urge aumentar el nivel de ambición climática para mantener al alcance el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a solo 1,5ºC. "¡Actuemos ya!", ha sentenciado. Sánchez será el primer líder de un gobierno en pronunciar un discurso en la COP26, algo que Moncloa considera que es un reconocimiento al liderazgo de España en materia de cambio climático y al papel decisivo e impresionante que hizo España al organizar la COP25, cuando asumió la organización y negociación de la cumbre del clima tras renunciar Chile a acoger el encuentro en su país por las revueltas sociales.

11.25. Podemos se volcará con la España vaciada y desplegará un gran acto para apoyar a sus ediles en todo el país. Podemos hará en noviembre una gira por provincias de la España vaciada para mostrar su plan estratégico y dar soluciones a los territorios afectados por la despoblación. También ha convocado para el 11 de diciembre un encuentro municipalista con el objetivo de reconocer la labor de sus concejales en todo el país. Según han informado a Europa Press fuentes de la formación morada, Podemos va a volcar "todos sus recursos organizativos e institucionales" para dar respuesta a las necesidades de la 'España vaciada', al ser una parte de la población "injustamente ignorada" en materia de políticas públicas.

11.24. Casado recuerda a los fallecidos por la pandemia y a las víctimas del terrorismo en el Día de Todos los Santos. El presidente del PP, Pablo Casado, ha recordado este lunes, Día de Todos los Santos, a "todos los que faltan" y, en especial, a "los fallecidos por culpa de la pandemia" y a "las víctimas del terrorismo". "Recordamos a todos los que faltan, en especial a los fallecidos por culpa de la pandemia, y a las víctimas del terrorismo que fueron asesinadas por defender la libertad en España", ha escrito el líder de los conservadores en su cuenta oficial de Twitter.

10.30. Los candidatos pactados por PSOE y PP para el TC y el Tribunal de Cuentas se someten este martes al examen del Congreso. La Comisión de Nombramientos del Congreso examinará este martes a los candidatos acordados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional que habían caducado, así como los de los consejeros del Tribunal de Cuentas, también pendientes de renovación. A partir de las 09.30 horas, la citada Comisión, que preside la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comenzará a recibir a los cuatro candidatos pactados por los dos partidos mayoritarios para el Tribunal Constitucional. Los primeros en desfilar por la Cámara Baja serán los candidatos del PP, esto es, Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, y Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a los que seguirán los aspirantes de la parte socialista: Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional. Tras ellos, será el turno de los seis aspirantes al Tribunal de Cuentas que corresponde elegir al Congreso de los Diputados, siendo la primera Enriqueta Chicano Jávega, consejera ya del órgano fiscalizador.

09.18. La Policía Local de Sevilla desaloja a 2.856 personas de cuatro establecimientos que celebraban Halloween. La Policía Local de Sevilla ha desalojado la pasada madrugada a 2.856 personas del interior de cuatro establecimientos donde se celebraban Fiestas de Halloween, así como procedió al precintado de tres de los establecimientos. Durante la pasada madrugada, agentes de la Policía Local con el apoyo de técnicos del departamento de Prevención del Servicio de Extinción de Incendios, adscritos a la Delegación de Gobernación, continuaron con las actuaciones de inspección desplegadas durante todo el puente de la Festividad de Todos los Santos, que le les llevó a las 01.40 horas al precinto de una actividad en la zona del Arenal por graves incumplimientos en las medidas de seguridad con exceso de aforo máximo permitido. El local superaba en un 18% el límite establecido. Los agentes procedieron al desalojo de 308 personas que se encontraban en su interior, cuando el aforo máximo es 261 personas.

09.16. Un centenar de ONG pide a los líderes que aborden el impacto de la agricultura y ganadería en el cambio climático. Más de un centenar de ONG y expertos ha firmado una declaración conjunta, coordinada por Compassion in World Farming, para pedir a los líderes mundiales que se reúnen desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre en la XXVI Cumbre del Clima de la ONU en Glasgow (Reino Unido) que aborden el impacto de la agricultura y la ganadería sobre el cambio climático para "evitar una catástrofe climática". La declaración insta a los líderes a aprovechar el día temático de la naturaleza en la COP26, que se celebrará el 6 de noviembre, para abordar el impacto de la alimentación y la ganadería y pedir un compromiso de acción "global inmediato", que cree sistemas alimentarios "sostenibles y saludables" para beneficiar a los animales, a las personas y al planeta.

