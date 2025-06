La torrentización de la política

No hay que ser Ábalos para emular una de las películas de Santiago Segura. Lo de Rutte con Trump, riéndole las gracias al presidente de Estados Unidos, tan adicto a la prostitución como el exministro patrio, es de lameculos de toda la vida. En esta ocasión no se ha necesitado a la UCO, qué va, porque ha sido el chabacano rey feudal el que ha destapado los mensajes patéticos de su vasallo para que la humanidad entienda quién manda en la OTAN y también en Europa.

Esta cumbre vergonzante es lo más Torrente que se ha visto en mucho tiempo. Macron, Merz y el resto de líderes se han quedado sin argumentos para elevar el gasto en defensa hasta el 5% más allá de cumplir los deseos de Donald, cuyos intereses con la industria armamentística justifican la extorsión. Las cinco primeras empresas que más ingresan por la producción de armas están en Estados Unidos, y desde que los conflictos armados proliferan, sus beneficios crecen sin control, según datos del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo. "No es una estafa", tuvo que aclarar Trump, "esta gente ama de verdad a sus países". Un honor para Pedro Sánchez acaparar su furia. Esta semana se han alineado los astros para compensar los disgustos de la pasada.

Si con alguien está en deuda el presidente, es con Felipe González. Dicen los que le tratan que la edad le ha vuelto un cascarrabias. Con cada titular que da, provoca un cierre de filas en el PSOE. Su resentimiento le lleva a volcar la bilis y reproducir el argumentario de la derecha en cuanto ve un micro. Igual a Madina le ha hecho ilusión que le señale como su candidato. Pero ambos deberían ser conscientes a estas alturas de que el candidato del aparato siempre pierde, esa es la razón por la que ni Rubalcaba ni Felipe lograron que se impusiera a Sánchez como cabeza de cartel en 2014, ni como puntal en el equipo de Susana Díaz en 2017.

Los aparatos de los partidos no representan la imagen más glamurosa de la política. Los secretarios de Organización suelen ser capataces. Ahí está Miguel Tellado en el PP. O Cerdán en el PSOE. Los trajes no les sientan igual que a los líderes ni el cuello de la camisa les abrocha del todo. Tampoco es que Cerdán lo pretendiera. Tienen fama de autoritarios, y es que los partidos, cada vez más, dejan los aparatos en manos de perfiles a los que le falta un mínimo de finura democrática. Su cometido es controlar, porque los guays no se quieren ocupar y les consideran una especie de clase inferior. Aparateros.

A pesar del balón de oxígeno, el desconcierto es total entre los socialistas. ¿Y si resulta que Cerdán ahora pretende arrastrar a todos consigo? ¿Y si la UCO, cuyo informe reciente procede de los dispositivos de Koldo requisados en febrero del 2024, va a ir soltando el material a cuentagotas? Nadie esperaba que un señor que, si tenía que elegir entre un menú del día de 13 o de 17 euros, optaba sin dudar por el más barato, estuviera negociando mordidas. En Ferraz tenía fama de austero y de rácano.

Ahora hay cierta preocupación por los siguientes pasos. Igual la remodelación profunda de la Ejecutiva socialista no puede ser tan amplia. Es cierto que es mastodóntica, más de 50 miembros, pero para dejarla en la mitad habría que convocar un Congreso. Un cambio grande supondría sembrar la duda sobre los miembros salientes. Es muy delicado a quién se toca, porque no se puede estigmatizar a la gente sin pruebas. La próxima semana el show está asegurado. No nos libramos. El 5 de julio, Comité Federal del PSOE, justo en medio del Congreso del PP, que se celebra entre los días 4 y 6. Seguiremos apatrullando la ciudad, a ver quién da la noticia más suculenta.