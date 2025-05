"Habemus Pa-Pam-Americano", los memes de la elección del nuevo papa

"Habemus papam". El cónclave ha sido la comidilla de la semana. Las especulaciones sobre los cardenales papables y toda la producción que rodea este evento mundial ha mantenido pegado a la pantalla a medio mundo. La tarde del miércoles por fin se pronunció el famoso "Extra omnes", la frase que marca el inicio del cónclave, donde los cardenales se confinan para elegir un nuevo pontífice y todas las cámaras se dirigieron hacia la pequeña chimenea por la que sale la fumata que, tras dos negras, finalmente salió blanca la tarde del jueves 8 de mayo. Robert Francist Prevost, bajo el nombre de León XIV se convertía así en el nuevo papa y su rostro inundaba las portadas de todos los medios. No iban a ser menos las redes sociales y los memes. Hay dos que son los más repetidos entre los usuarios: llamarle 'Daddy Yankee', jugando con el nombre del cantante puertorriqueño, para referirse a él porque Prevost es americano, y la mítica canción 'We No Speak Americano' de Yolanda Be Cool & DCUP por su letra "papa americano". No podemos negar que ambas bromas están muy bien traídas 🤣😂. "El gringo desaprovechó la oportunidad histórica de llamase Papa Johns", bromea @delebukele, "El nuevo Papa es Daddy Yankee", tuitea @umbrawithinme. @TirodeGraciah lanza sus dardos hacia Feijóo y tuitea "Habemus papam, pero no soy yo porque no quiero", junto a una foto del líder del PP con la sotana blanca de papa y el solideo en la cabeza.

Recopilamos las creaciones más originales en este tuitómetro

