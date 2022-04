Se acabó la mascarilla... pero no siempre: guía para que sepas dónde y cuándo tendrás que llevarla

700 días. Ese ha sido el tiempo que hemos estado acompañados por la mascarilla en todos y cada uno de los espacios interiores a los que hemos accedido desde el 20 de mayo de 2020. Este 20 de abril de 2022 dejaremos de hacerlo. Si queremos, claro. El Consejo de Ministros de este martes aprobó el Real Decreto por el que los cubrebocas dejarán de ser obligatorios, con carácter general, en espacios interiores. "Es un paso más en la evolución de la pandemia. El covid-19 sigue entre nosotros, pero evoluciona de manera positiva y los indicadores marcan un nivel bajo con carácter general, estable en la mayoría del territorio. Seguimos avanzando desde la prudencia pero también desde la progresividad", celebró la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Se podrá seguir llevando, en cualquier caso. Es más, el Gobierno sigue recomendando su uso en personas vulnerables y en determinados supuestos. "Se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en losq ue las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado. Asimismo, se recomienda el uso responsable de la mascarilla en los eventos multitudinarios. En el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas, se recomienda un uso responsable en función de la vulnerabilidad de los participantes", epecifica el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles.

Pero además de lo que el Gobierno ha denominado "uso responsable", hay otras situaciones en las que la mascarilla sí sigue siendo obligatoria. Te explicamos dónde y cuándo tendrás que seguir usándola:

En los centros sanitarios, a no ser que estés ingresado y en tu habitación

Como especifica el BOE, la mascarilla continúa sigue siendo obligatoria en los "centros, servicios y establecimientos sanitarios" para sus trabajadores, pacientes y visitantes. Las personas ingresadas, no obstante, podrán quitársela cuando permanezcan en su habitación. Si salen a zonas comunes, en cambio, tendrán que ponérsela. En las farmacias, considerados establecimientos sanitarios, también serán obligatorias.

En las residencias de mayores, excepto si vives en una

Al igual que en los centros sanitarios, las residencias de mayores y centros sociosanitarios también serán un lugar en el que los trabajadores y visitantes deberán llevar mascarilla. Pero solo en las zonas comunes. Los residentes, en cambio, están exentos de llevarla si así lo desean.

En el transporte público, siempre que no estés esperándolo

Según el BOE, la mascarilla también es obligatoria "en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros". Sin embargo, solo habrá que llevarla cuando se esté dentro de ellos. Por ejemplo, sí habrá que llevarla dentro del vagón de metro, pero no en el andén; sí en el avión, pero no en el aeropuerto. En los taxis y VTC, ha explicado Darias este miércoles en una entrevista en Onda Cero, los conductores no podrán obligar al pasajero a usarla.

✔️ Se mantiene la obligatoriedad de las #mascarillas en el transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros.



✔️ No será obligatorio llevar mascarilla en estaciones o andenes. pic.twitter.com/rzYtTKasNo — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 19, 2022

¿La tienen que llevar los niños al colegio?

No. Desde este miércoles los niños no tendrán que llevar la mascarilla en clase. "Ya no era obligatoria en recreos y ahora tampoco lo será en todos los ámbitos de los centros educativos", explicó Darias, que concretó que la mascarilla "no se usará en ningún caso en ambientes escolares".

¿Y la tengo que llevar al trabajo?

Esta es la pregunta más difícil de responder. Como ha explicado Darias este miércoles, las mascarillas "no son obligatorias" en los centros de trabajo salvo que haya una evaluación de los riesgos del puesto de trabajo —como son la ventilación o la distancia de 1,5 metros entre trabajadores— que indiquen la necesidad de llevarlas. "Cada servicio de prevención hará lo oportuno", ha añadido.

No obstante, preguntada acerca del criterio que debe guiar a las empresas pequeñas que no cuentan con un sistema de prevención de riesgos laborales, Darias ha asegurado que "la regla general es que no". Asimismo, ha señalado que estas pueden dirigirse al servicio de salud laboral del Ministerio de Sanidad y también consultar la Guía de Recomendaciones para los Servicios de Prevención.

¿Y en el cine? ¿Y en un partido de fútbol? ¿Y en un concierto?

Tampoco tendrás que ponértela si no quieres. No obstante, la ministra de Sanidad ha recomendado hacer un "uso responsable" de la mascarilla, por lo que usarla en aglomeraciones no está de más.

¿Y si tengo síntomas o convivo con una persona vulnerable?

El "uso responsable" del que habla Darias obliga a seguir usando la mascarilla siempre que haya síntomas de covid. La ministra, además, también recomendó este martes su uso en población vulnerable como mayores de 60 años, personas inmunocomprometidas, con alguna enfermedad de riesgo importante, embarazadas o profesorado con algún factor de vulnerabilidad. También es recomendable en eventos multitudinarios, aglomeraciones y en reuniones privadas cuando haya presentes personas vulnerables.

¿Es el momento de dejar de usarla?

Darias insistió este martes en que es el "momento oportuno" para tomar esta medida "muy meditada": "Nos encontramos en un contexto epidemiológico favorable que permite la flexibilización del uso de las mascarillas. Está motivada por la altísima cobertura vacunal de nuestro país, que ha cambiado las características de la pandemia. Y la gravedad de la enfermedad ha descendido de manera importante por el impacto positivo de las vacunas".

Sin embargo, y al igual que ocurrió con la retirada de la mascarilla en exteriores, el proceso de retirada de la mascarilla en espacios interiores será progresivo. Y a priori lento. Según una encuesta de 40dB para El País y la Cadena Ser, la mayoría de españoles dice que es "muy o bastante probable" que la siga llevando. Concretamente, un 70% dice que la mantendrá en los comercios, un 69,3% en cines, el 62,5% en los gimnasios, un 61,9% en trabajos y universidades y un 58% cuando vaya a un bar.