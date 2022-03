Ayuso confiesa que no habla con Casado y reitera que "no hay nada" irregular en el contrato de su hermano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que no se habla con el todavía líder del PP, Pablo Casado, ni espera nada de él y asegura que tanto él como el exsecretario general del partido Teodoro García Egea saben que "no hay nada" con el contrato público vinculado a su hermano.

"Lo que ha pasado es una maquinaria que se puso para destruirme en lo personal y en lo político que se basó en dos vías. La política fue intentar dividir mi grupo parlamentario, a los alcaldes de la Comunidad de Madrid y muy especialmente a mi Gobierno y en la parte personal intentaron crear un relato sobre corrupción donde no lo había", ha señalado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Para Ayuso, "esto es algo gravísimo" que no había ocurrido nunca en su partido y ha subrayado que ellos saben "que no hay nada" pero lo que pasa es que "se agarraron a esto para intentar destruirla "utilizando a la familia, que es lo más duro que puede haber". A su parecer, lo grave es "cómo tienen ellos esos datos".

La presidenta madrileña ha defendido que "todo está en A" y "todo está fiscalizado" pero han intentado por todos los medios destruirla, desgastarla, para que no optará a la Presidencia del partido en Madrid. La jefa del Ejecutivo regional ha reconocido que no habla con Casado. "Ya está bien aquí, el saber que están constantemente buscando mi destrucción es algo obsesivo. Yo lo que quiero es pasar página", ha declarado.

En todo caso, ha hecho hincapié en que el problema no era solo con ella. "No cayeron en dos días solo por mí... toda la organización estaba ya desde hace mucho tiempo cansada por muchos motivos distintos", ha dicho. Ayuso ha considerado que su caso fue "el más llamativo, el final, el más grave pero no era el único ni mucho menos".

Dimisión "en bloque" del Gobierno central

La presidenta ha defendido este lunes que el Gobierno central debe "dimitir en bloque" porque están destrozando "todo lo español" y porque "van de polémica en polémica".

Ayuso ha criticado que "no escuchan a nadie" y "toman todas las decisiones al margen del Parlamento y de la opinión pública". "El Gobierno de Pedro Sánchez está acabado y aquí la única duda es cómo va a abandonar el poder", ha sentenciado.

Ayuso ha manifestado que deben dimitir "no solo por todas las manifestaciones que ya está cosechando" sino porque "España ha estado más de dos años callada, preocupada por el futuro del país, viviendo un pandemia", pero "nadie aguanta esta situación".

"Ya podrá seguir con su propaganda todo el tiempo que quiera porque vive de gesto en gesto para sobrevivir al fin de semana siguiente pero España no puede seguir en este rumbo", ha declarado.

Concretamente, ha citado el malestar de "policías", "víctimas del terrorismo", "transportistas", "gente del campo" y a "todos los autónomos" y ha hecho hincapié en que "hay muchos ciudadanos que no pueden salir a trabajar porque es más caro hacerlo que quedarse en casa".

La presidenta madrileña ha incidido en que es necesario llevar a cabo "una bajada drástica de impuestos" y no dejar que los precios al alza, que son fruto "de otras muchas políticas que se vienen arrastrado del pasado", "arruinen a las clases medias y a toda España sin escuchar a nadie".

"Van de polémica en polémica hasta el siguiente fin de semana esperando que en algún momento, a lo mejor el año que viene, ya veremos, la Unión Europea, a través de grandes fondos, riegue y, de esta manera se nos olviden las cosas, pero mientras tanto la soberanía se ha visto como se ha visto, hemos ido perdiendo territorios, la Educación la están destrozando a marchas forzadas mientras se piensan que la población está despistada en otras cosas...", ha planteado.

A su parecer, el Gobierno sigue "con una hoja de ruta gravísima de seguir destrozando todo lo español" para mientras tanto piensa que "con dinero y con señuelos se olvidan las cosas" pero "el país no aguanta más".

Feijóo, una persona "solvente"

Ayuso, ha sostenido que el candidato a liderar el PP y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es una persona "solvente" y se ha mostrado convencida de que "vienen ahora los mejores momentos" para el PP.

Los 41.681 afiliados del partido que se han inscrito para participar en las primarias podrán votar este lunes Feijóo, único candidato a liderar la formación, quién logró una cifra mayor de apoyos al presentar su candidatura, con 55.580 avales. Ayuso acudirá esta tarde a votar en su sede de Chamberí.

Ayuso ha hecho hincapié en que es un "momento de paz" pero también de "ilusión", que se está viendo reflejada en la "espectacular gira" que el candidato está realizando por toda España.

"Empezamos una nueva etapa en la que va a reinar una forma de hacer política de un hombre que lo ha sido todo, que no tiene que demostrar su valía, que ha cosechado grandes mayorías absolutas, que es solvente", ha defendido.

Ayuso cree que todo esto les va a "ayudar mucho porque esa tranquilidad y esa seguridad en sí mismo es básica" para que ahora cada uno desde sus comunidades y desde sus responsabilidades trabajen "por el futuro de España y por el cambio tan necesario".