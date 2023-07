¿Qué hago con 20.000 euros? 10 jóvenes explican a qué dedicarían la herencia universal de Sumar

Las herencias son la primera puerta abierta que está cerrada para muchos. Una puerta que de revalidarse el gobierno de coalición puede estar abierta para todos. Para algunos la herencia universal que propone Sumar les permitirá independizarse y para otros "no es viable" o es “utópica”. InfoLibre ha preguntado a diez chicas y chicos de todo el país a qué destinarían ellos la herencia universal. Los posibles beneficiarios de la ayuda de 20.000 euros que pretende dar Díaz a los mayores de edad de hasta 23 años cuentan cómo les marca la medida de cara al 23j.

La ayuda permitiría a los que cumplen la mayoría de edad poder independizarse. Carlos (19), de Jaén, reconoce que la noticia de Díaz “suena fuerte” y que le quitaría el peso de la carga económica de sus estudios y su vivienda fuera de su casa a sus padres. Él dejó su ciudad natal para irse a estudiar ingeniería química. Dice que él dedicaría los 20.000 euros a su carrera. El jienense pide a Sumar que explique en profundidad su propuesta porque cree que se ha hecho “a lo loco”. Quiere saber cómo se tendrá que justificar el “ticket” de la Herencia Universal.

María (18) estudia diseño de moda, y celebra que la propuesta permitirá a los jóvenes quedarse en el país y no tener que emigrar a otro país con un sueldo más elevado para pagarse unos estudios. Además apunta que el resto de países de la UE deberían copiar la medida. Jacinto (18) también celebra la medida pero defiende no darla “del golpe”. Él señala que le parece un buen dinero y lo dedicaría a estudiar pero teme que algunos puedan malgastar el dinero y dedicarlo a otros fines. También señala que el anuncio de la medida, en este momento, le parece “regalar el voto”. Díaz respondió a interrogantes como este en redes sociales y apuntó que pondrán a disposición de los beneficiarios de la una oficina de asesoramiento, con un periodo de acompañamiento administrativo de hasta cinco años.

A Noelia (18), catalana, también le preocupa que se pueda malgastar el dinero y que Díaz “busque el voto joven” pero dice que es una buena inversión para apoyar el talento porque “el futuro son los jóvenes”. Dice que las medidas vienen todas ahora que vienen elecciones, como los descuentos en el transporte o el bono cultural. Ella quiere dedicar el dinero a una carrera de ciencias para investigar sobre el Universo. Lucía García (18) también quiere dedicar el dinero a las ciencias, en concreto a su carrera de Ciencias Biomédicas y señala que la idea del “Erasmus” se le hace más viable de aprobarse la Herencia Universal.

Helena (18) cree que existen causas que merecen más esa inversión estatal y que beneficiarían a más gente. Ella no tiene claro a qué estudios destinaría la cuantía pero deja claro que no lo dedicaría a emprender porque como María (23) “para montar un negocio no da ni para empezar”. Aunque tiene 23 años, de revalidarse el gobierno de coalición y aprobarse la propuesta este año, podría percibir la Herencia Universal. Gadea Martínez (18) estudia administración de empresas en Madrid y tampoco se plantea montar un negocio y prefiere dedicarlo a su carrera. Ella se pregunta acerca de la financiación de la propuesta porque duda de su “sostenibilidad”. En este sentido, el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, explicó que el coste estimado es de 10.000 millones de euros, un 0,8% del PIB, y que se sufragará con un impuesto a las grandes fortunas.

María es estudiante y prefiere dedicar la inversión a un máster aunque considera que la medida "esta muy bien" pero es “utópica” y "ilusoria" y se pregunta cómo la llevarán a cabo. Comenta que es mejor destinar el dinero a ayudas para el alquiler. Algunos jóvenes también apuntaban en este sentido: Clara (18) prefiere que desde el Gobierno dediquen mayores esfuerzos a políticas de defensa de la salud mental y reconoce que en este momento no sabría qué hacer con la herencia. Óscar (18), de Barcelona está en la misma situación que Clara, el programa de Sumar le ha sorprendido y no sabría a qué destinarla.

Después de la propuesta de universidades gratis, una cuenta de ahorros sin tributar o el transporte público gratuito que ha propuesto Pedro Sánchez, no hay dudas de que ellos, los jóvenes, están en el centro de la campaña al 23j.