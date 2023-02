Irene Montero urge a "sentarse cuanto antes" para reformar el 'sí es sí' y responde a Llop que hay "soluciones rigurosas"

12:19 h

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido este lunes al PSOE a "sentarse cuanto antes" a negociar la reforma de la ley del solo sí es sí y ha recordado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que si se mantiene "el consentimiento en el centro del Código Penal" existen "soluciones técnicas rigurosas" para solucionar "las diferencias profundamente políticas".

"Estamos en contacto, creemos que hay que sentarse cuanto antes y alcanzar un acuerdo cuanto antes para dar una respuesta unitaria e integral como gobierno, que podamos responder al sufrimiento de las víctimas y también a la preocupación social de muchísimas familias y mujeres", ha explicado Montero en declaraciones a los medios de comunicación en un desayuno informativo y tras darse a conocer que Igualdad solicitó durante el fin de semana una reunión al PSOE para intentar un acuerdo.

Montero se ha mostrado optimista en cuanto a la posibilidad de reanudar la negociación. "Mientras mantengamos la decisión de poner el consentimiento en el centro, de no volver al esquema de penas anteriores, de que no haya dos tipos de agresión y que no estemos penalizando a la mayoría de las víctimas que no pueden demostrar esa violencia o esa intimidación va a haber muchas posibilidades para el acuerdo", ha reconocido la titular de Igualdad.