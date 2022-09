El Gobierno prepara un gran “paquete fiscal” y no bajará el IVA de productos básicos como pide Feijóo

Los impuestos, en plena diana política. El Gobierno tiene previsto presentar en los “próximos días” un paquete con medidas fiscales, pero no contempla reducir el IVA de productos básicos del 10% al 4% como exigió este lunes el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, avanzó este lunes la presentación de este plan durante una rueda de prensa en la sede del PSOE en la calle Ferraz, explicando que ese paquete fiscal incluirá medidas dentro de los presupuestos generales del Estado y otras que se crearán fuera de esta ley. Este último caso sería el del impuesto a las grandes fortunas -ya que en la norma de PGE no se pueden acordar nuevos gravámenes-. Este tributo irá por una ley específica y por la vía rápida.

Montero no quiso precisar medidas concretas respecto a este plan, cuya previsión es hacerlo público esta semana. No obstante, fuentes del Gobierno concretaron que no incluirá la petición del Partido Popular sobre el IVA de productos básicos y que puede haber una “subida selectiva” de impuestos en los presupuestos. No se descarta, por ejemplo, que en este paquete sí vaya una bajada de ese impuesto en productos de higiene femenina.

La "incoherencia" de Feijóo

Durante la rueda de prensa, Montero ha criticado duramente la “incoherencia” de Feijóo, al pedir ahora esa bajada del IVA cuando fue el Partido Popular el que lo subió cuando gobernaba. Asimismo, ha lamentado que se entre en el “populismo fiscal” bajando impuestos en comunidades que luego piden fondos del Estado.

Lo que quiso dejar claro Montero es que, a pesar de las dudas expresadas por Unidas Podemos, habrá presupuestos en “tiempo y forma”. La titular de Hacienda y Función Pública sostiene que las cuentas públicas pasarán todos los trámites estos meses para entrar en vigor el 1 de enero del año que viene.

El Ejecutivo ha entrado de lleno en la batalla ideológica de los impuestos. Montero acusó a Feijóo de “atacar el Estado del Bienestar y puesto por ejemplo la fuerte caída de la libra después de que el Gobierno de Reino Unido haya anunciado una masiva bajada de impuestos. Asimismo, criticó el “regalo fiscal” de Andalucía al anunciar la eliminación del impuesto de patrimonio, que beneficia sólo al 0,2% de la población de la comunidad. “Es populismo fiscal”, advirtió la también ‘número dos’ del Partido Popular, para recalcar: “Patriotismo sólo para una minoría”.

“Obscenas”, con esa palabra calificó Montero las declaraciones del propio Feijóo sobre que el Gobierno quiere “quedarse con el dinero de los ciudadanos y distribuirlo como considere oportuno”. La ministra de Hacienda apreció al hilo: “Si se forra el Estado, el 55% del IVA nutre la financiación de las comunidades. ¿Quiere decir que se están forrando las comunidades del PP? No he visto a nadie que haya renunciado a que parte de esa financiación vaya a su territorio”.