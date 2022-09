El incendio de Los Guájares (Granada) ha quemado ya 3.000 hectáreas

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) mantiene desplegados 18 medios aéreos, así como 200 efectivos, para luchar contra el incendio forestal declarado el pasado jueves en un paraje de Guájar Alto, en el término municipal de Los Guájares (Granada), que ya ha alcanzado las 3.000 hectáreas y unos 37 kilómetros de perímetros, recoge Europa Press.

El infoca ha explicado a través de una publicación en su cuenta de Twitter que por el aire trabajan para estabilizar el fuego cuatro helicópteros pesados, cinco ligeros y uno de control y mando.

Además, luchan contra las llamas tres aviones de carga en tierra, dos hidroaviones ligeros, dos pesados y un avión de observación y transmisión de imágenes (ACO).

A ellos se suman por tierra ocho autobombas, una unidad móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un grupo regional de mando (Gremaf), dos unidades avanzadas de análisis y seguimiento de incendios (Unasif), y una unidad médica de incendios forestales (Umif).

Hasta el puesto de mando avanzado se ha trasladado este domingo la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucia, Marifrán Carazo, ha pedido "tener plena confianza" en las tareas de extinción que está llevando a cabo el Plan Infoca, toda vez que ha agradecido las tareas de estos días que, reconoce, "han sido duras".

El director de extinción, David Rodríguez, le ha explicado las dificultades que presentan la tareas, que se están viendo afectadas por las altas temperaturas, la difícil orografía y las múltiples reproducciones. "Esta noche hemos tenido vientos de intensidad media-baja, que nos han permitido trabajar y cumplir con estrategias y tácticas, entre ellas los trabajos con maquinaria pesada en la zona norte del incendio", ha detallado Rodríguez.

En esta línea, ha recalcado que la humedad relativa "no ha sido todo lo alta que hemos querido, no ha superado el 50%", por lo que "el combustible no recupera la humedad y está más disponible para arder".