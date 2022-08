El negocio del seguro médico privado crece un 7,2% respecto a un 2021 que ya fue de récord

¿Dónde está el techo del negocio del seguro de salud? Mejor dicho: ¿acaso hay techo? Su facturación ya iba viento en popa antes del covid-19. Entonces 2020, el año más negro de la pandemia, lo propulsó con fuerza. Y aún subió más en 2021. Ahora los datos de 2022 empiezan a mostrar no sólo que puede seguir creciendo en la –al menos a priori– fase de la salida de la crisis sanitaria, sino que lo hace aún más con fuerza.

El seguro que más crece

La pandemia, cuyo impacto ha provocado un deterioro del sistema público de salud, ha supuesto un fuerte auge del seguro sanitario privado, animado por bancos y aseguradoras en un alianza comercial que incluye una creciente oferta de productos low cost . El número de asegurados superaba ya los 11,5 millones al cierre de 2021.

Esto supone dinero. Mucho dinero. La patronal aseguradora Unespa ha hecho públicos los datos económicos de las principales ramas del seguro durante el primer semestre de 2022. La facturación, reflejada en los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre de junio, se situó en 32.965 millones de euros, un 4,43% más que un año atrás.

No obstante, la trayectoria es desigual entre seguros de vida y de no vida, incluyendo estos últimos automóviles, multirriesgos y salud, entre otros. Mientras el negocio de los primeros (vida) creció un 2,92% en los primeros seis meses del año, el negocio de los segundos (no vida) creció un 5,35%, un porcentaje claramente superior. Y dentro de los seguros no vida, el negocio que más creció en facturación fue salud.

Su evolución entre enero y junio desde 2016 es esta: 3.913 millones en 2016, 4.053 en 2017, 4.283 en 2018, 4.472 en 2019, 4.694 en 2020, 4.929 en 2021 y 5.287 en 2022.

La subida porcentual en 2022 es del 7,26%, la mayor al menos desde 2017. Y significativamente superior a la de los dos últimos años, del 4,96% y el 5%.

El negocio marca una trayectoria que apunta con claridad a la posibilidad de superar por primera vez los 10.000 millones a final de año.

Cinco dominadoras

¿Quién se beneficia? El siguiente cuadro, con datos de 2021, muestra a las nueve principales aseguradoras que operan en España, es decir, a las principales beneficiarias de este apogeo, con datos de 2021.

Entre todas suman un 83,84% del total de facturación del sector. Las cinco primeras –Segur Caixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre– acaparan el 74,17% del negocio. Lidera la clasificación Segurcaixa Adeslas con casi un 30% de la cuota de mercado.

Gasto familiar

El auge del seguro de salud muestra también su impacto en el bolsillo de las familias. El gasto de los hogares está experimentado cambios en su estructura, visibles con los datos de 2021.

El pasado año el gasto medio por hogar en seguros relacionados con la salud alcanzó los 1.282,52 euros, máximo de la serie estadística, que arranca en 2016. Lo hizo tras una subida del 4,02% con respecto a 2020, también la máxima de la serie. La subida desde 2019, antes de la pandemia, es de un 5,17%, un total 63,16 euros por hogar, según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE.

En los últimos cinco años el incremento del gasto medio por hogar dedicado a seguros sanitarios es del 11,14%: de 1.153,88 a 1.282,52 euros.

El porcentaje de hogares con gasto en seguros sanitarios de salud ha pasado del 21,28% en 2019 al 22,35% en 2021. En 2016 era del 19,59%.