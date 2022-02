Transparencia Internacional, sobre ‘Suisse Secrets’: "Los bancos no han aprendido nada de sus errores"

La investigación Suisse Secrets comienza a dar sus frutos y a concentrar reacciones de calado por parte de organismos internacionales. Transparencia Internacional ha denunciado este lunes que los bancos "no han aprendido nada de sus errores". El organismo se hace eco de las revelaciones de la investigación y sostiene que el nuevo "escándalo bancario masivo" urge a una reacción por parte de los gobiernos: "Es hora de que los gobiernos de todo el mundo tomen medidas decisivas". Las investigación, señala una de las portavoces de la entidad, "demuestra una vez más que no se puede confiar en que los bancos se vigilen a sí mismos", así que las autoridades "deberían detectar y prevenir con prontitud" este tipo de prácticas. "No basta con un tirón de orejas cuando se descubre la reincidencia de los bancos".

Transparencia Internacional sugiere algunas medidas al respecto, como la elaboración de registros que recojan, a través de información verificada, los beneficiarios reales. "Transparencia Internacional pide que los registros centrales con información verificada sean obligatorios", señala. Igualmente, pide mecanismos de supervisión activa, con evaluaciones periódicas y no sólo punitivas cuando un escándalo ya es público, además de sanciones disuasorias para los bancos y los altos directivos. Finalmente, la organización cree importante desarrollar un "trabajo de inteligencia estratégica" para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales, mediante la colaboración entre países y el intercambio de información.

El Grupo del Partido Popular Europeo (Grupo PPE) se ha pronunciado también sobre los resultados de la investigación. El portavoz del grupo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Markus Ferber, señala que "las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector bancario suizo también suponen un problema para el sector financiero europeo". El parlamentario cree que la Comisión Europea debe considerar la posibilidad de añadir a Suiza en su lista de países de alto riesgo en el ámbito del blanqueo de capitales.

Tal como publica The Guardian, uno de los medios que participan en la investigación, el político suizo Andrea Caroni se ha mostrado abierto a revisar la ley que penaliza la divulgación de información bancaria por parte de los profesionales del país, por la que los periodistas suizos no han podido colaborar en la investigación. Samira Marti, miembro del Partido Socialista Suizo, se ha comprometido de hecho a presentar una propuesta para cambiar la normativa y combatir su "censura". En la misma línea se han pronunciado Los Verdes Liberales: "El periodismo desempeña un papel esencial en el descubrimiento de prácticas ilegales", ha concedido la política Julie Cantalou. El Partido Verde de Suiza ha presentado ya su propia propuesta legislativa para caminar hacia esa reforma. "Los secretos de Suiza demuestran una vez más que los bancos suizos siguen haciendo negocios con dictadores, autócratas y criminales", ha sentenciado el partido a través de un comunicado.