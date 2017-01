Me ofreció él su ayuda

info Libre

De paleto a dormir en los mejores hoteles del mundo

Marhuenda, de familia bien y colegio privado

El exconsejero de Transportes de Madrid y ex secretario general del PP madrileñoha enviado desde la cárcel de Estremera unaal director de La Razón, Francisco Marhuenda , que ha publicado el Portal de Valdemoro , la localidad de la que fue alcalde entre 1999 y 2003.En esa misiva, escrita la pasada Nochebuena, Granados, que se encuentra en prisión por el caso Púnica , responde airado a las descalificaciones que Marhuenda le lanzó en el programa de La Sexta Al Rojo Vivo emitido dos días antes. En esa tertulia el director de La Razón dijo que el ex número dos de Esperanza Aguirre “, continuó,En una carta escrita a mano, Francisco Granados replica a Marhuenda detallando su currículo profesional y político. Para finalmente. Según el exalcalde de esa localidad del sur de Madrid, cuando Marhuenda buscaba un local donde alojar su gran colección de libros, no acudió a una inmobiliaria, ni buscó en internet, sino que utilizó sus “contactos políticos”:Granados dice quey con los técnicos del Ayuntamiento. Y a continuación le pregunta: “¿Puedes explicar por qué te aprovechaste de tus contactos políticos para fines espurios? ¿Por qué no hiciste como todo el mundo? ¿Cuánto te ahorraste?¿Cómo explicas que te beneficiaras económicamente gracias a tu relación con los, según tú, corruptos, pelotas, horteras y sinvergüenzas de la Púnica?”.Por su parte, el director de La Razón ha negado aque le pidiera a Granados intermediación alguna para comprar la nave, una acusación que considera “disparatada”. Por el contrario, Marhuenda asegura que. “Le contesté que, en todo caso, tenía que ser dentro de la legalidad. Pero aquella conversación quedó en nada”, apunta.Finalmente, el periodista compró a Bankinter la nave, que tieney alberga, según señala. Marhuenda también dice que se decidió finalmente por Valdemoro debido a que un catedrático de Historia amigo suyo tenía una nave en el municipio para guardar su biblioteca, y le pareció “una buena idea”. Además,, por los que siente “gran respeto”., zanja.Granados reacciona con enojo contra la “incontinencia verbal” de Marhuenda, tras reprocharle que, en realidad, no sepa nada de su vida. Así que se la recuerda paso a paso, para terminar acusándole de. El exalcalde presume de ser “efectivamente, de pueblo”, de no haber tenido nunca “servicio y de que su madre “cocinaba, limpiaba y cuidaba de sus hijos”, mientras su padre se dedicaba a la agricultura.Después explica quey su primer trabajo fue comoen una sociedad de valores y bolsa. “Fui elegido dos años consecutivos como mejor analista europeo del sector energético” añade Granados, quien después fue contratado como“en uno de los mayores bancos del mundo”., se jacta el ex secretario general del PP madrileño. También dice haber sido director de banca de inversión, miembro de comités internacionales de inversión y de consejos de administración de empresas internacionales. “He ganado dinero, recorrido kilómetros de avión y casi vivido”, recrimina de nuevo a Marhuenda.También recuerda su paso por la política:, comienza. Luego alardea de haber conseguido allí“gracias al voto ignorante de esos ciudadanos que tú consideras de tercera por no vivir en La Moraleja, La Finca o el barrio de Salamanca”. Y de que, gracias a él, el sur de Madrid “nunca más se llamó el cinturón rojo”. Valdemoro, destaca, “es uno de los pueblos con mayor calidad de vida de Madrid, con buenos colegios, bien urbanizado, zonas verdes y un hospital estupendo”.Granados no se olvida de mencionar que fue consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP regional “gracias a [Esperanza] Aguirre” . En resumen, llegó “a la política después de una exitosa carrera profesional”.Al origen humilde y brillante historial descritos, Francisco Granados contrapone el “nada destacable” currículo de Marhuenda, a quien retrata como, “con nai y servicio”, y alumno de “los mejores colegios privados”. Según dice en la carta, el currículo del periodista se reduce a un “inédito paso por el parlamentarismo” [fue diputado del Parlamento catalán por el PP durante seis meses] y su trabajo en el gabinete de Mariano Rajoy . Además deFrancisco Granados termina su diatriba con una posdata envenenada: “Como eres un gran intelectual, seguro que conoces la cita parlamentaria