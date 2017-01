Mujeres de todo el mundo toman las calles para protestar contra Trump

Más de 600 marchas en todo el mundo

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 21 de enero de 2017

Protestas en Madrid y Barcelona

Cientos de miles de personas recorrieron este sábado las calles de Washington D.C. en la Marcha de las Mujeres (Women's March) contra el presidente de Estados Unidos,, una concentración global que se pudo ver también en ciudades como Sídney, Londres, París o Dublín, informa Europa Press. La plataforma organizadora cifró la asistencia en más de 500.000 personas.Durante la marcha, convocada al día siguiente de la toma de posesión del nuevo presidente de EEUU, las asistentes protestaron contra lo que perciben como unapor parte de la nueva administración de Donald Trump, quien ha realizado en ocasiones comentarios denigrantes contra la mujer, comenzando por su infame frase "Agarrarlas por el coño" La cifra fue recogida por el vicealcalde para Seguridad Pública y Justicia del Distrito de Columbia,, quien ofreció el dato a través de su cuenta en Twitter. Desde el Metro de Washington informaron que se habían producidohasta las 11.00 horas, una cifra hasta ocho veces superior que la que se registra en un sábado corriente y que supera, incluso, los números de un día laborable.Además, el dato supone unincremento significativo con respecto al día de la toma de posesión de Trump , cuando se registraron 193.000 viajes a la misma hora. El Metro de Washington informó igualmente de que casi todos los aparcamientos de vehículos de los finales de línea están a punto de llegar al límite de su capacidad.La marcha, que comenzó en la avenida de la Independencia, cerca del Capitolio, cuenta con la presencia entre otras de, uno de los pilares del movimiento feminista norteamericano, las actrices Scarlett Johansson, Ashley Judd o America Ferrera, el cineasta Michael Moore, la activista Ilyasah Shabazz, hija del líder de los derechos civiles Malcolm X o Maryum Ali, trabajadora social e hija del legendario boxeador.La ex candidata demócrata a la Casa Blanca,, dio su apoyo a los asistentes a través de su cuenta de Twitter. "Gracias por marchar, por defender y por hablar de nuestros valores. Más importantes que nunca. Creo sinceramente que siempre seremos 'Más fuertes juntos'", ha señalado.También ha respaldado la marcha el senador, candidato a la nominación presidencial del Partido Demócrata. "No vamos a lograr nuestros objetivos si tratamos la democracia como si fuera un deporte de espectadores mientras otros la practican. No lo harán. El futuro está en nuestras manos", escribió en la red social Twitter.Entre las manifestantes también se pudo ver al exsecretario de Estado,, quien caminó junto a las asistentes con su perro, vestido con zapatillas deportivas y cazadora de aviador.Mientras la manifestación en Washington estuvo caracterizada por la–en un juego de palabras con la infame frase "Grab'em by the pussy" de Trump–, las manifestaciones de Londres y Dublín llevaron el eslogan "We Shall Overcomb", otro juego de palabras casi intraducible entre "Venceremos", la balada de Pete Seeger y la palabra "peine", acompañando a dibujos del pelo de Trump.Estas marchas se suman a las, desde Berlín a Bombay, pasando por Sídney, Zagreb, Melbourne, Estocolmo o Tokio.Las protestas anti-Trump también tuvieron su reflejo en España, concretamente en. En la ciudad condal, unos 700 manifestantes, según la Guardia Urbana, se concentraron a mediodía en la plaza Urquinaona y desfilaron por la Via Laietana hasta la plaza Sant Jaume, donde se ubican el Ayuntamiento y la Generalitat. Los organizadores cifraron la asistencia en 2.500.En Madrid, por su parte, fue un grupo de estudiantes, españoles y amercicanos, el que se concentró frente a las puertas de la embajada de Estados Unidos en la capital. En declaraciones a Europa Press, la secretaria general del sindicato de estudiantes,, explicó que la protesta tiene como objetivo lanzar un mensaje a Trump de que "no va a poder gobernar sin ningún problema", ya que los jóvenes que están en su contra no van a "aceptar sus maneras machistas y homófobas"."Hoy empieza la lucha, va a serporque desde luego no vamos a parar de movilizarnos con las mujeres y los inmigrantes hasta que abandone la Casa Blanca y cerremos la posibilidad de que lleve a cabo sus políticas", resaltó García, aseverando que están hechas para "una minoría de multimillonarios que como él, han hecho su fortuna gracias a la explotación de trabajadores".

Manifestación de las mujeres contra Trump en Londres.

Manifestante en Sídney (Australia).

Protesta en Berlín.

Concentración en Estocolmo.

Protesta anti-Trump en Oslo.

Trafalgar Square (Londres).