La conversación de este martes entre el presidente estadounidense, Donald Trump , y el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, versó sobre "(Estado islámico o Dáesh) y, según el comunicado de la Casa Blanca, que no recoge la oferta del presidente español para ser un interlocutor de Estados Unidos en Europa, en América Latina y también en el Norte de África y Medio Oriente.En una breve nota recogida por Europa Press, la Presidencia estadounidense señaló que Trump habló con Rajoy "paraa través de una gama de intereses mutuos".Además, precisa que el presidente Trump "reiteró(OTAN)" e hizo hincapié en la importancia de que"compartan la carga de los gastos de defensa Los líderes acordaron seguir cooperando estrechamente en materia de seguridad, economía y contra el terrorismo", finaliza la nota.En otras ocasiones, Trump ha instado a los países europeos aLos presupuestos españoles, con 5.962 millones de euros en 2016, aunque el Ejecutivo español mantiene que esas cifras no son reales porque no se cuentan partidas como las misiones de paz en el exterior.Por su parte, el Palacio de la Moncloa informó el martes de que Mariano Rajoy mostró su disposición a desarrollar, tal y como ya había anunciado previamente."para seguir fortaleciendo las relaciones en beneficio de nuestros pueblos". "Somos países aliados", señaló Mariano Rajoy en su cuenta personal de Twitter.