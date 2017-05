Theresa May anuncia que el autor del atentado de Manchester ha sido identificado

Fotografía de archivo del 3 de mayo de 2017 que muestra a Theresa May, mientras realiza una declaración fuera del número 10 de Downing Street

La primera ministra británica, Theresa May, ha indicado este martes que las fuerzas de seguridadjunto al Manchester Arena en el que han muerto 22 personas y otras 59 han resultado heridas y están tratando de determinar si actuó en solitario o formaba parte de algún grupo.En una comparecencia frente a Downing Street, May ha expresado su repulsa por lo ocurrido, denunciando que el suicida "eligió el lugar y la hora para matar al mayor número de personas posible y hacerlo de forma indiscriminada".Los atentados terroristas, ha dicho, "siempre son ataques cobardes contra inocentes" pero en este casoya que entre los fallecidos y heridos figuran niños y adolescentes "indefensos". Según ha precisado, muchos de los heridos que están siendo atendidos en ocho hospitales se encuentran en "estado crítico".La primera ministra ha informado de que los investigadores han llegado a la conclusión de que"pero tienen que saber si actuaba solo o dentro de un grupo de personas" por lo que ha prometido que la investigación contará con todos los recursos necesarios para esclarecerlo.Asimismo, ha señalado que los investigadores "creen que conocen la identidad pero".Por otra parte, May ha elogiado la actuación de la Policía y los servicios de emergencia tras la explosión ocurrida a la salida del concierto de Ariana Grande, algunos de los cuales abrieron las puertas de sus casas a las víctimas.En otro orden de cosas, ha indicado que se reforzará la seguridad en Manchester, con patrullas y policías armados, y. Además, ha anunciado que tiene previsto desplazarse hoy mismo a Manchester para reunirse con el jefe de la Policía así como con el alcalde de la ciudad y los servicios de emergencia."Los terroristas nunca ganarán, nuestros valores, nuestro país y nuestra forma de vida siempre vencerán", ha zanjado la primera ministra, que ha anunciado que este martespara hablar de la campaña electoral de cara a las elecciones del 8 de junio, que ha quedado suspendida tras el suceso.