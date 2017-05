El Gobierno invita al PSOE de Sánchez a “sumarse a la gobernabilidad”

"Cambiar la buena dirección de España"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha deseado "suerte" al secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez , ha dicho que "es importante que se sume a la gobernabilidad de España" y para ello le ha recordado los siete grandes pactos de Estado que propuso Mariano Rajoy en su sesión de investidura. "como con el resto de los grupos parlamentarios", ha asegurado.Según ha informado Europa Press, el ministro ha recalcado que España tiene "una estabilidad que es importante" para que el crecimiento económico, que ha retratado como "el mayor de la eurozona y que este año será mayor que el de Estados Unidos, Alemania o Reino Unido",. "Se trata de que ese crecimiento integrador se proyecte sobre todas las familias y todos los estratos sociales y para eso contamos con todos", ha remachado.Es más, ha recordado que en toda Europa "se acuerdan cosas en el interés general, no de los militantes de un partido", así que espera que el PSOE esté en eso, porque "será bueno para España". Y, junto a los pactos que propuso Rajoy –sobre educación, empleo o pensiones, entre otros–, donde espera que está el PSOE, "que es un partido de gobierno, que juega un papel muy importante".Durante un desayuno informativo en el que ha presentado a la exministra Pilar del Castillo, ha remarcado que"probablemente más importante de los últimos veinte años".Tras recordar que el Gobierno ha sido "escrupulosamente respetuoso en todo este proceso" de los socialistas, ha insistido en que para el Gobierno esta tiene que ser ", y el diálogo se tiene que traducir en acuerdos".El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,y ha confiado en que el líder socialista decida trabajar para "mantener la estabilidad del país"."Lo que me preocupa es cuando oigo al nuevo secretario general hablar de que va a hacer todo lo indecible para cambiar el rumbo del país . Nosotros creemos que el rumbo del país va en la buena dirección y me preocupa que se pretenda cambiar", ha declarado Dastis a la prensa en Bruselas,"Es bueno para España y para Europa que esa estabilidad se mantenga, y en esa dirección estamos haciendo todos lo esfuerzos.para mantener esa estabilidad", ha remachado.El jefe de la diplomacia españolade las primarias de este domingo y ha dicho que no le compete hacer "especulaciones o previsiones" del resultado.Tampoco ha querido aclarar si cree que hubiera sido más fácil para el Gobierno de Mariano Rajoy tener en frente como líder de la oposición a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz: "Lo que hay que hacer es"."La realidad es que hay un nuevo secretario general y", ha concluido.