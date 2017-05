El secretario general de Podemos,para que su diputado Pedro Quevedo no permita con su voto que el Gobierno de Mariano Rajoy saque adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE)."Claro que Pedro Sánchez como secretario general debería llamar a Nueva Canarias para decirles que no pueden entregar el poder al PP ", ha asegurado el líder de la formación morada en, pero sólo si "efectivamente" las ideas que le han llevado a "derrotar al establishment" , basadas en rechazar el Gobierno de Rajoy y la decisión del PSOE de abstenerse en su investidura, se hacen realidad."Ojalá Pedro Sánchez, que ha derrotado al establishment, sea. Si no es verdad, decepcionará", ha avisado, al tiempo que ha insistido en que la "ilusión" que ha generado en su militancia "no se puede quedar sólo en palabras".Por ello, Iglesias h a reiterado su oferta al PSOE de retirar su moción de censura a Rajoy si Sánchez se compromete a registrar otra en este periodo de sesiones. Es decir, el líder de Podemos ha vuelto a dejar claro que, aunque este se materialice después del congreso federal del PSOE, en el que Sánchez se dotará de su Ejecutiva."Si él nos asegurara que presentamos una moción de censura en junio, claro que sí, ya lo hemos dicho,, ha enfatizado. "La realidad del país no espera a ningún proceso interno", ha reafirmado."No es excusa para cumplir con tus obligaciones políticas", ha ahondado, en relación al hecho de que Sánchez y su equipo se nieguen a tomar una decisión ahora para dy, por lo tanto, antes de contar con la Ejecutiva que saldrá del congreso socialista del fin de semana del 17 de junio.Aún así, Iglesias ha avisado de quepara evitar "que la vida parlamentaria normalice a un corrupto" y que el PP siga "parasitando" las instituciones."Si tenemos que quedarnos solos, lo vamos a hacer", ha sentenciado, antes de confirmar que de momento, a pesar de su desencuentro de este jueves, tras pedir la formación valenciana a Podemos a través de los medios que aplacen la moción de censura a cambio de un "gesto" de Sánchez.Eso sí, Iglesias ha señalado que, aunque con estos apoyos no vaya a salir adelante la iniciativa,. "El PP no llega a los 175 escaños", ha señalado, tras señalar que también esperan convencer al PDeCAT y que "está por ver también que hace el PNV". "Una cosa es llegar a un acuerdo con el PP (sobre el cupo vasco y los PGE) y otra diferente votar para sostener la corrupción", ha apostillado.