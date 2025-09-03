Escuchar música puede aliviar el mareo en los viajes

Según un estudio publicado en Frontiers in Human Neuroscience, escuchar melodías alegres o suaves ayuda a reducir significativamente las molestias, mientras que la música triste puede empeorarlas.

Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron un simulador de conducción calibrado para inducir mareo en los participantes. Tras provocar la sensación de malestar, los voluntarios escucharon distintos tipos de música durante un minuto. Los resultados mostraron que la música alegre redujo los síntomas en un 57,3% y la música suave en un 56,7%. En cambio, quienes escucharon música triste apenas mejoraron un 40%, menos incluso que el grupo que no escuchó nada.

Fármacos contra el mareo

“Los fármacos contra el mareo pueden producir somnolencia. La música, en cambio, es una alternativa no invasiva, económica y personalizada”, explicó el investigador Qizong Yue, autor principal del estudio.

Los participantes llevaron además cascos de electroencefalografía (EEG), lo que permitió detectar cambios en la actividad cerebral vinculados al mareo y a su recuperación. Los datos sugieren que la música alegre activa circuitos de recompensa en el cerebro, mientras que la música suave ayuda a relajar la tensión que agrava el malestar.

Número de participantes

El trabajo, sin embargo, tiene limitaciones, entre ellas el reducido número de participantes. Los autores reclaman nuevos estudios con muestras más amplias y en condiciones reales de viaje —no solo en simuladores— para confirmar sus conclusiones.

Pese a ello, los científicos sugieren que escuchar música alegre o relajante podría convertirse en una estrategia sencilla para mitigar el mareo en viajes por carretera, avión o barco.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.