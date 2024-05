La controversia de la gestión público-privada

Al parecer el único hospital público con gestión privada es el Hospital del Vinalopó de Elx. Este fue el segundo hospital de la ciudad, creado en el año 2010 con gobierno socialista municipal, con inversión privada ante la falta de recursos públicos, bajo un convenio de amortización prorrateada, que al parecer se cumple en el próximo año 2025. En su momento hizo un papel propicio ya que ayudo a descongestionar el colapso del único hospital general de la ciudad, incorporando novedosas mejoras por entonces como la habitación individual para los pacientes.

Llegado el momento del vencimiento del convenio realizado, se plantea la cuestión de su extinción o su renovación con nuevas condiciones, que podrían exigirse caso de interesar a las partes realizar mejoras en la deficiente asistencia general en la Sanidad Pública, con retrasos ostensibles por falta de personal principalmente, así como recursos generales.

La competencia público-privada siempre ha sido y es un don reseñado por economistas de gran prestigio histórico, como Schumpeter, para implantar mejoras e innovación en cualquier sector social o económico. Sea la banca o la energía, en estas por desgracia decisiones políticas incomprensibles han privatizado casi por completo ambos sectores estratégicos. La educación y la cultura están abiertas a ambas iniciativas con formulas de todo tipo, lo que enriquece más la oferta general.

La pregunta, y la polémica es porque no puede coexistir también en la sanidad la inversión privada con carácter público, si todos conocemos sus deficiencias estructurales que durante muchos años no se resuelven desde lo publico únicamente. En la práctica, el sector privado actúa como a escondidas beneficiándose de las carencias palpables de la gestión pública. Seguros, privados, hospitales concertados etc.

Todos conocemos que dicha gestión no actúa con criterios de méritos para la dirección de sus hospitales y centros de salud. Los nombramientos suelen tener mayormente criterios políticos. Sus mejores especialistas y muchos empleados no tienen en gran número de dedicación completa pública y suelen realizar doble actividad pública y privada. Siendo ello una de las causas de los atrasos de la atención pública.

La atención y la calidad de los servicios es lo que debe primar independientemente de quienes la ejerzan, cuanto más recursos, tanto públicos como privados, existan de libre elección y acceso, mejor y más al alcance de todos estará la sanidad pública universal de calidad

Para más inri, existe el MUFACE, mutualidad de carácter público que promueve la más alta prestación de atención sanitaria privada a la carta para sus afiliados mutualistas, funcionarios públicos, con doble asistencia. Entonces, ¿de qué hablamos? Se supone que o todos moros o todos cristianos. ¿Por qué no extendemos y reformamos MUFACE para que puedan estar todos los ciudadanos que se afilien? ¿Hay respuesta?

Por que no nos planteamos también lo que se hace en la mayoría de países avanzados europeos, como lo es elegir la sanidad pública universal a través de libre elección de médicos por parte de los ciudadanos, de forma que podamos elegir entre un centro público o privado directamente o a través de MUFACE, pero siempre con carácter público universal y gratuito.

Entonces, ¿por qué no exigimos mejoras claras y ostensibles a la gestión privada de hospitales públicos? Cómo exigir máximos de días para ser atendido tanto en primaria como en especialistas, así como en las intervenciones quirúrgicas y otros servicios públicos de investigación e innovación, y así sumamos más recursos a potenciar y garantizar una sanidad pública universal y gratuita de calidad.

Ello podría ser una oportunidad para imponer mejoras en la gestión tanto pública como privada para los hospitales y centros de Salud. Además de contar con más recursos públicos, al no tener que hacer inversiones en reversiones como está ocurriendo, por ejemplo, en Torrevieja, con manifestaciones ciudadanas recientes, sin apreciarse ostensibles mejoras por el cambio de gestión.

José Joaquín Belda es socio de infoLibre.