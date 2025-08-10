El pleno empleo ya está aquí

Llegar a la meta y tener trabajo toda la población activa española es el reto sociolaboral del gobierno socialdemócrata de España. Es la medida más importante de la historia de la joven democracia española, que está desarrollando el ejecutivo de Pedro Sánchez, cuya vicepresidenta Yolanda Díaz, con total objetividad y trabajando para avanzar en el progreso de la clase trabajadora, mediante el diálogo con los sindicatos y empleadores, aunque estos siguen sin querer ver que estamos en el siglo XXI –están demasiado anticuados y no quieren ver la quinta revolución industrial de las nuevas tecnologías para avanzar y se están quedando en el siglo XIX, no quieren progresar simplemente por prejuicios de ideológicos y por estar al servicio del PP y su banda–.

La Encuesta de Población Activa nos confirma los buenísimos datos de la macroeconomía española y es prueba del buen hacer de las políticas económicas que está ejecutando el gobierno central desde hace siete años y tras el gran sacrifico que ha costado superar la negativa y perjudicial herencia recibida del PP, recortador, privatizador y con un abandono absoluto de lo público.

Los datos son abrumadores, la población activa sube hasta 22. 268.700 personas que tienen trabajo en España, de los cuales casi 3.100.000 personas son migrantes. Hombres el 56,6% y mujeres el 43,4%. Destacar del total que el 14,2% son personas extrajeras y desde la reforma laboral de 2021 el 40,6% del empleo creado es ocupado por personas foráneas. Por colectivos todos se benefician, y por Comunidades, todas suben en la creación de puestos de trabajo; y un dato muy importante: las mujeres, hombres y jóvenes que trabajan, INCLUIDAS LA PERSONAS MIGRANTES, están pagando impuestos para que los dirigentes políticos cobren sus magníficos salarios.

Los dirigentes racistas de la derecha y ultraderecha se proponen expulsar a las trabajadoras y trabajadores inmigrantes si llegan al gobierno de España, como han prometido Abascal y Feijóo. Además, siguen gritando y faltando al respeto en el Congreso de las diputadas y diputados al gobierno de España, incluida a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, responsable de las políticas de empleo, diálogo social y promotora de la fórmula del diálogo permanente del tripartito –gobierno, empleadores y sindicatos– , que tan buenos resultados está dando a la hacienda pública y economía española y mejorando la vida de la clase trabajadora y media.

Más datos sobre lo positivo y fundamental de la necesidad de la reforma laboral de 2021. España no se rompe, se une y agranda. El desempleo en los miembros de la unidad familiar baja y el desempleo de la juventud española decrece. Se sigue probando lo imprescindible y la necesidad de las políticas de reformas sobre el Régimen Especial de Trabajadoras y Trabajadores Autónomos, cuyos efectos son palpables y tangibles, se incrementa el empleo en un 6,8%, respeto al año pasado.

Quedan muchas cosas por hacer sobre el mercado de trabajo y las relaciones laborales para alcanzar plenitud laboral y trabajo decente. Es una obligación seguir haciendo y desarrollando el Gobierno de España de forma dialogada y pactada para eliminar el paro de larga duración, el trabajo informal y promover la subida salarial en todos los sectores de producción para vivir dignamente del trabajo, porque no es justo, es injusto que las empresas en general tengan súper beneficios y sus empleados y empleadas aún mantengan salarios demasiados bajos, unos 25 puntos por debajo del salario medio de Europa.

Quedan muchas cosas por hacer sobre el mercado de trabajo y las relaciones laborales para alcanzar plenitud laboral y trabajo decente

La Hacienda pública, la Tesorería de la Seguridad social, el consumo y el comercio crecen, gracias al incremento del empleo y el pago de impuestos para mantener el Estado de bienestar y el sector público en general de las personas trabajadoras, y los empleadores, cumpliendo con sus obligaciones, cumplen con España, y quienes buscan fuera de las fronteras la evasión del dinero para no pagar tributos están robando a las españolas y españoles que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.

________________________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.