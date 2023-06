"Somos la resistencia en el prao": los festivales rurales nos recuerdan que no todo pasa en las grandes ciudades

No todo acontece en las grandes ciudades. Ni siquiera todo pasa en Madrid y Barcelona. Y, por fortuna, no todos son macrofestivales ultraliberales de tamaño inabarcable, de esos para los que lo más importante es el comercio puro y duro disfrazado con la excusa de la música. Todos sabemos de lo que hablamos, o al menos deberíamos, pues están, además, regados por dinero público con la promesa de una riqueza económica y cultural para todos que en realidad nunca es tal, pues es para los pocos que manejan un negocio cada vez más hinchado, a punto del esplendoroso gran pinchazo.

Precios abusivos, aglomeraciones, marcas que quieren venderte algo por todas partes y unos conciertos que no se disfrutan precisamente en las mejores condiciones. Megalópolis musicales deshumanizadas que desaparecen tan rápido como se levantan y donde no vuelve a crecer la hierba. Un modelo que huele a colapso y que nos invita a abandonar la urbe para buscar otra forma de hacer las cosas en el campo. Y quien busca, por fortuna, encuentra, pues en España, el país que puede cruzarse sin pisar el suelo saltando de festival en festival, la variedad es la norma.

"Pasan cosas demasiado importantes y especiales en los pueblos. Yo me siento más feliz en un entorno así, donde todo es menos postureo y menos grande", confiesa a infoLibre Rozalén, promotora de su propio festival para toda la familia, Leturalma, que se celebra en julio en su pueblo natal, Letur (Albacete). Una forma de luchar contra la despoblación rural de la zona y además servir como ejemplo a desarrollar en muchos otros lugares, incentivando los valores que se adquieren en los pueblos. Cercanía, conversación, convivencia. "En todos estos festivales rurales el entorno es muy diferente, es todo muy natural, está la gente mayor de los pueblos, las calles... Ya solamente el paisaje hace que todo lo que sientas musicalmente se sienta de otra manera", defiende.

Y añade: "No es fácil acceder a eventos culturales en pueblos, solo hay conciertos en las fiestas. El medio rural es la base de la sociedad, es imposible que las ciudades vivan sin los agricultores y los ganaderos. Hay que darles la honra y el respeto que merecen. Además, así estás visibilizando una zona despoblada que sufre un montón de cosas como el cierre del colegio, que no haya centros de salud, que el transporte público sea cada vez más difícil. Y cuando pones una zona en el mapa notas que sube el turismo durante todo el año".

Muy lejos de la Sierra del Segura están Las Barzaniellas, en el concejo de Cangas del Narcea. Allí, en ese verde tan asturiano, se celebra desde hace unos años el Prestoso Fest, otro de esos festivales de pequeño formato en el que se disfruta la música, el entorno y sus gentes a partes iguales. "Mientras a los macrofestivales mucha gente los ve como una maquinaria gigantesca de hacer dinero y negocio, nosotros solemos ser queridos entre nuestros asistentes", apunta uno de los cuatro organizadores, José Luis Rodríguez-Mera, quien deja una frase que bien podría resumirlo todo: "Somos la resistencia en el prao".

Viajamos de nuevo, en esta ocasión hasta Santillán del Agua, pueblo con una veintena de habitantes considerado como pedanía de Lerma (Burgos) y que este año celebra la primera edición del Santillaland, con música en vivo y el primer campeonato internacional de lanzamiento de router como denuncia por la ausencia de conexión en la zona. "Esta zona está muerta. En Burgos, si no haces algo, no hay nada que hacer", resume uno de los organizadores, Jaime Ruiz, explicando que el festival lo están montando él y sus primos y la alcaldesa con sus hijos: "Hacemos merchandising y no pedimos dinero a nadie, solo que nos apoyen de alguna manera. Queremos hacer una fiesta en comunidad".

Albacete, Asturias y Burgos. Tres lugares dispares que trazan una línea de puntos invisible para la gran mayoría y que tiene muchas más posibles paradas a lo largo y ancho de España.

Zeporock. El Toboso (Toledo). www.zeporock.com

Tres días de música en vivo y mucho más para toda la familia del 23 al 25 de junio con conciertos en el pueblo, dos escenarios, pasacalles, clases de baile, djs, talleres infantiles, piscina, catas de vinos y degustaciones, exhibiciones… y conciertos de Biznaga, Doctor Explosion o Viva Belgrado.

Valle Vivo Fest. Santibáñez de Vidriales (Zamora). www.vallevivofest.com

Se celebra los días 4, 5 y 6 de agosto con La Regadera como principal reclamo musical, junto a un buen número de grupos locales. El objetivo principal es visibilizar la lucha contra la despoblación rural y servir de espacio de encuentro a toda la población, sin dejar de lado otros objetivos como la igualdad, la inclusión y la participación. Un evento autogestionado que sale adelante con el trabajo voluntario de vecinos, negocios locales y el propio consistorio.

Boina Fest. Arenillas (Soria). www.boinafest.es

Así lo explican los promotores de este festival autogestionado: "La despoblación en Soria y en la Serranía Celtibérica es un problema grave al que queremos plantar cara, también desde el ámbito cultural. Tenemos dos fines: visibilizar y promocionar a artistas de territorios despoblados y atraer a grupos de otras provincias que no suelen tener la oportunidad de actuar en la provincia de Soria". La cita, el 5 de agosto, con bandas emergentes.

El bosque sonoro. Mozota (Zaragoza). www.elbosquesonoro.com

Un proyecto de rehabilitación cultural y medioambiental nacido de la unión de los vecinos de este pequeño municipio zaragozano donde viven apenas sesenta habitantes que, durante aquellos meses de pandemia, vieron una oportunidad para hacer algo bonito para su pueblo, buscando al mismo tiempo una oportunidad laboral. Se celebra del 23 al 25 de junio, con una fiestas previa el día 17 y una programación ambiciosa con León Benavente, Iván Ferreiro, La Casa Azul o Amaia.

Aragón Sonoro. Alcañiz (Teruel). www.aragonsonorofestival.com

Second, Burning o Veintiuno encabezan el cartel de esta cita que, con un formato 100% gratuito y para todos los públicos, vuelve a las calles y plazas de Alcañiz con conciertos variados y dando continuidad al mercado de artesanos y pequeñas marcas. Porque sí, así es, Teruel también existe y se lo monta estupendamente.

Estaciones Sonoras. Cascante (Navarra). www.estacionessonoras.com

Se trata de un ciclo-festival anual en el que, con el hilo conductor de la música y la intervención de la radio (online), se configurarán cuatro eventos, uno por estación: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. A través de la participación popular intergeneracional y la accesibilidad, el objetivo es dinamizar Cascante y dar a conocer la localidad mediante encuentros gastronómicos, conciertos, charlas y propuestas culturales.

Huercasa Country Festival. Riaza (Segovia). www.huercasacountryfestival.es

Vida sana, mundo rural, diversión en familia y música de raíces norteamericanas son los tres pilares sobre los que se sostiene el Huercasa Country Festival. Un evento que sigue apostando por la sostenibilidad y el carácter diferenciador y que convierte durante un fin de semana (14 y 15 de julio) a Riaza en un pueblo del lejano oeste con música en vivo, bailes y mucho más para todas las edades.

SilFest. O Barco (Ourense). www.silfestvaldeorras.com

Este festival gallego es música en directo, pero también gastronomía y vino de Valdeorras, poesía, cine, y naturaleza. una mezcla que hace de este festival a orillas del río Sil, en O Barco, una experiencia única para todos los públicos. Se celebra del 13 al 15 de julio con Ángel Stanich, Joe Crepúsculo o Whisky Caravan.

Esférica Rioja Alavesa. Laguardia (Álava). www.esfericariojaalavesa.com

Esférica Rioja Alavesa te invita a descubrir este territorio ubicado en la provincia de Álava: música en directo en escenarios singulares, catas de vino en bodegas espectaculares y una cuidada oferta gastronómica con productos de proximidad para que disfrutes de la riqueza patrimonial y paisajística que ofrece esta tierra, del 18 al 20 de agosto con Morcheeba o Morgan, entre otros.

Leturalma. Letur (Albacete). www.leturalma.es

El 21 y 22 de julio, el festival de Rozalén contará con El Kanka, Tanxugueiras, Reincidentes, Depedro o Zoo, entre otros. Habrá gastronomía, actividades para toda la familia, teatro infantil, animación en las calles o mercadillo de productos artesanales de la zona.

Prestoso Fest. Cangas del Narcea (Asturias). www.prestosofest.com

Rodrigo Cuevas, _Juno, La Costa Brava o Parquesvr pondrán la banda sonora al idílico emplazamiento en pleno valle asturiano donde se celebra este festival para alrededor de mil asistentes. En esta mezcla de paisaje y paisanaje, se organizan visitas a bodegas y catas de vino para dar a conocer las bondades de la zona.

Santillaland. Santillán del agua (Burgos) www.instagram.com/santillaland

Grupos locales como Leiha, El Nido, Lobocordero o Sergare Wannabe se congregarán el 8 de julio en esta población de apenas una veintena de habitantes empadronados para llamar la atención sobre la despoblación y el abandono de las zonas olvidadas de nuestro país.