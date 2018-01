Ocultas (pero luminosas)

Pablo Bonet

Desde la librería madrileña Muga queremos recomendar una serie de buenos libros de editoriales más pequeñas que no van a tener mucha visibilidad en las clásicas listas para el día de Reyes, pero que merecen una oportunidad para esos lectores inquietos que no se conforman con lo que casi todos suelen recomendar. Libros valiosos de editoriales valientes que apuestan por otra literatura y otra manera de editar, con mucho cariño y rescatando y apostando por libros ocultos que merecen ver la luz. Yo le pinté el bigote a Stalin , editado por Contraescritura, son las memorias de, condenada a diez años de trabajos forzados en la Alemania soviética por pintarle un bigote a un poster de Stalin, con un pintalabios, cuando tenía 14 años. Su relato cronológico impacta por la dureza de la situación pero emociona por la tozudez de la jovencísima Erika, que pese a la injusticia logra aunar fuerzas para agrupar a las mujeres en prisión contra el maltrato, y su descarnada visión de un mundo angustioso en el que perdió parte de su juventud. Es también, por supuesto, una crítica a la opresión soviética de la Alemania Oriental desde el mismo fin de la guerra y de la que no hay demasiados textos que lo cuenten. Un testimonio directo de aquella época oscura de la Historia fundamental para entenderla. La nueva mujer , editado por Dos bigotes, recoge diez relatos de diez escritoras estadounidenses del siglo XIX seleccionados con magistral criterio por. Esta antología, absolutamente deslumbrante, nos descubre a autoras desconocidas aquí, que se labraron una carrera a la sombra del canon masculino, y que fueron la vanguardia del desafío, a través de la escritura, de las convenciones sociales de la época, y que convirtieron su escritura en el símbolo de la lucha que asistió a la eclosión del empoderamiento femenino. Así, por estos impactantes relatos, asistiremos a la batalla de mujeres reclamando su derecho a trabajar, veremos a valientes guerreras indias, forajidas del Oeste, inmigrantes atrevidas y esposas vengativas. Un libro que nos abrirá un nuevo elenco de escritoras impresionantes a las que seguir la pista. Extraordinario. s Los ríos salvaje es el último libro de la colección On the road de Varasek ediciones. Esta colección ofrece textos relacionados con la naturaleza y la libertad (y ambas), y en ella está incluido un libro supremo detitulado La práctica de lo salvaje, un referente en esta literatura. En Los ríos salvajes, el escritor(ganador del último Premio Nacional de Novela Ciudad de Salamanca), hace un emocionante e intenso alegato sobre la defensa de los ríos salvajes que quedan en nuestro planeta. Con una prosa hipnótica, el autor reflexiona y te hace partícipe de su pasión por la defensa de los ríos de España, describiendo su importancia para la vida natural y para la vida en general, como lugar de aprendizaje vital, a pie de agua, criticando la contaminación a la que la sociedad parece ser ajena. Un libro profundo y hermoso sobre el agua dulce que aún es vital para la vida humana. O futuro dees el último premio de poesía otorgado por los libreros de Madrid este año 2017. Editado con el acostumbrado cuidado y calidad que atesora Pre-textos en todas sus ediciones, Gragera disecciona su propia experiencia para llegar a lugares comunes con la visión de un poeta con una voz precisa en el lenguaje, recorriendo su infancia, su familia, sus recuerdos como un universo de vivencias constantes de las que aprender y de las que teje un poemario sin estridencias en el que transforma su propia construcción en algo colectivo. Un libro de poesía de los que dejan huella. El libro negro del ejército español editado por Akal es el nuevo libro del, exteniente, expulsado del ejército por denunciar la corrupción endogámica de la institución. Este es un pormenorizado ensayo que describe las prácticas mafiosas, acosos, abusos, privilegios anacrónicos, órganos de control cómplices, despilfarros millonarios y lo más grave, una cúpula militar heredada del franquismo cuya negligencia ha costado vidas de soldados españoles y que la propia sociedad española ha decidido ignorar. Un libro valiente, concienzudo y que cualquier lector crítico debería leer, pues es un retrato veraz e independiente de no solo una institución corrompida hasta sus cimientos, sino de una época y una sociedad que sigue mirando para otro lado respecto a lo que verdaderamente ocurre en el Ejército. Indispensable. Yonquis de las letras es otra de esas misteriosas maravillas a las que nos tiene acostumbrados La huerta grande, en este breve ensayo, el escritor mexicanodisecciona su biografía como lector compulsivo, entre el humor y la erudición, dejando espacio para entender esa “rara enfermedad” de la pulsión por los libros que nos hace devorar y dar sentido a nuestras vidas y que puede provocar alegría pero que muchas veces fue una actividad peligrosa, que incluso llevó a algunos a la locura con ese enganche que produce la lectura. Como dice Comensal en este cautivador libro: “A veces me siento triste de todo menos de los libros”. Y no dejen de leer de esta misma editorial una novela impresionante, Las aguas tranquilas del Una de, uno de los mejores libros del año. Imprescindible.es poeta y librero de guardia en la Librería Muga.