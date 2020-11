El gol de falta de Maradona que desafió a la física

Publicada el 25/11/2020 a las 18:58 Actualizada el 25/11/2020 a las 19:37

Este artículo nostálgico de hoy surge después de haber visto uno de los tantos especiales que se puede ver en televisión cada vez que se celebra el día del cumpleaños de Maradona. Y justo caímos en la cuenta que estábamos en fecha de celebrar un gol histórico. Histórico porque sería un gran adelanto de lo que le daría Diego al Napoli. E histórico porque fue un gol irrepetible, porque es imposible volver a meter un tiro libre de esa manera. Bueno, si no supiéramos que Maradona lo hizo y no lo viéramos todo lo que queramos, también pensaríamos que es imposible meter un gol así.

Una barrera a cinco metros. Una cancha pesada. Una pelota pesada. Un árbitro al que no le importa nada que la barrera esté a cinco metros. Dos jugadores que se adelantan. Distancia insuficiente para que la pelota suba y baje en el arco. Peci, su compañero, que no se la quiere tocar porque dice que de ahí no la va a poder meter. Claro, todavía no conocía bien a Maradona.

Y terminó siendo una especie de Negro Enrique por su “pase gol”. Todo esto, para colmo, con la Juventus enfrente. Aquel 3 de noviembre de 1985 la Juve había llegado al San Paolo, abarrotado por 83 mil tifosi, con 8 partidos jugados y 8 victorias. Pese a eso, cuando a Platini, que venía de ganar tres balones de oro al hilo, le preguntaron por el equipo rival, contestó: “Diego”. Dejemos de escribir y vayamos a las imágenes, que son lo importante. Aquí el gol y un resumen de aquella tarde histórica. Diego no pudo primero con la cabeza y después con la derecha. El gol quiso una caricia sutil de esa zurda.

En aquella temporada, la Juve terminaría siendo el campeón y Napoli, tercero, estaba listo para el zarpazo al año siguiente. Como con Maradona siempre es poco, dejamos una resumen para todos los públicos de algunas otras cosas que “sabía” hacer Diego…