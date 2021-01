Directo | La presidenta de la Cámara de Representantes exige la destitución inmediata de Trump

La situación en Estados Unidos sigue tensa en las últimas horas tras el asalto de este miércoles al Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump, a los que Joe Biden ha llamado "terroristas". A pesar de haber alentado el ataque y las noticias falsas sobre un supuesto fraude electoral, Trump ha asegurado que habrá una transición pacífica. No obstante, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido destituir inmediatamente al actual presidente del país, sin esperar al cambio de Gobierno del próximo 20 de enero.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la situación en EEUU tras el asalto al Capitolio.

10.48. Maduro, sobre el asalto al Capitolio: "¿Quién lo iba a decir del país donde surgen los golpes?". El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que "Venezuela ofrece su concurso para el diálogo y entendimiento en la sociedad estadounidense" tras el asalto a la sede del Congreso por parte de simpatizantes del actual mandatario, Donald Trump. "¿Quién lo iba a decir, del país desde donde surgen los golpes de Estado e invasiones?", ha ironizado. Maduro, que ha atribuido la escalada de tensiones en el país norteamericano al propio sistema, espera "que las partes moderen su posición", lo que pasta también por el fin de la "polarización" y el inicio de un "camino de diálogo y entendimiento".

9.46. Zimbabue dice que el asalto al Capitolio demuestra que EEUU "no tiene derecho moral" a imponer sanciones. El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha argumentado que el asalto al Capitolio por parte de seguidores del mandatario estadounidense, Donald Trump, demuestran que Washington "no tiene derecho moral" a imponer sanciones contra el país africano. "El año pasado, el presidente Trump prorrogó unas dolorosas sanciones económicas impuestas a Zimbabue citando preocupaciones sobre la democracia zimbabuense", ha recordado, antes de incidir en que los incidentes en el Capitolio implican que "Estados Unidos no tiene derecho moral a castigar a otra nación bajo el disfraz de defender la democracia".

8.45. La presidenta de la Cámara de Representantes ha exigido la destitución inmediata de Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha pedido al vicepresidente, Mike Pence, que invoque la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente, Donald Trump, sugiriendo que el Congreso podría comenzar un proceso de juicio político ('impeachment') si Pence y el Ejecutivo no actúan.

This morning, @SenSchumer and I placed a call to Vice President Pence to urge him to invoke the 25th Amendment which would allow the Vice President and a majority of the Cabinet to remove the President. We have not yet heard back from the Vice President.