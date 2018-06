El Gobierno levanta el control financiero de la Generalitat

Con este objetivo, el Consejo de Ministros de este viernes, el primero de la era Pedro Sánchez, decidió levantar el control financiero de los pagos de la Generalitat. Así lo anunció la portavoz del Ejecutivo,en rueda de prensa.Según explicó, el Ejecutivo, a través del departamento de Hacienda, ha dado instrucciones a los bancos para que atiendan "las órdenes del Gobierno de Cataluña en lo que se refiere a sus gastos sin necesidad de la, justificó. "No significa que el Gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas". E insistió en la confianza del gabinete de Sánchez de queEl pasado sábado, al mismo tiempo queprometía su cargo de presidente del Gobierno, se levantabade la Constitución, el que supone la intervención de la autonomía de una comunidad autónoma.En el Partido Popular no eran muy partidarios de levantartodavía. Recientemente, el secretario de Organización del PSOE , José Luis Ábalos, aseguró que este control se mantendría.Sobre el resto de medidas que tomará el gabinete de Sánchez en las próximas semanas, la también ministra de Educación, evitó concretarlas., resumió emplazando a los periodistas a la semana que viene.La situación en Cataluña fue el tema más abordado en esta primera rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros . Celaá anunció que Sánchez tiene previsto abrir una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos, el catalánincluido. El calendario lo marcará el propio presidente.Según subrayó, el principal problema de España es la "integridad territorial". Y, en este sentido, el objetivo del Gobierno será