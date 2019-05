El CIS coloca al PSOE como vencedor en las elecciones europeas después de 15 años

Publicada el 09/05/2019 a las 13:20 Actualizada el 09/05/2019 a las 14:34

"Poco" interés en la Unión Europea

Victoria clara para el PSOE en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Según el barómetro preelectoral hecho público este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),, como mínimo tres más que los 14 que tiene ahora. El, que venció en los comicios celebrados en 2009 y en los de 2014, quedaría en segundo lugar con. Los conservadores perderían, de este modo, un mínimo de cuatro representantes en la institución europea., con un rango de entrediputados, sería tercera fuerza y mejoraría notablemente los resultados de 2014, que le otorgaron tan sólo dos asientos en el Parlamento Europeo. La candidatura de, por su parte, también mejoraría sus resultados y obtendría, según el CIS,escaños. En 2014, cuando irrumpieron en la escena política, saltaron a la Eurocámara con cinco.La extrema derecha española, que consiguió el pasado 28A representación en el Congreso de los Diputados, también entraría en el Parlamento Europeo el próximo 26M, según el CIS. Concretamente,El sondeo, además, otorga un escaño a Junts, por lo que el expresident de la Generalitat de Cataluña,, que actualmente se encuentra residiendo en Bélgica, obtendría un hueco en la Eurocámara., la alianza formada por ERC, EH Bildu y BNG, conseguiría llevar a tres eurodiputados., por último, cerraría la representación española con otro escaño. El partido está compuesto por PNV, Coalición Canaria, Compromiso por Galiza, Geroa Bai, Proposta per les Illes y Demòcrates Valencians.Sería la. Ese año, también con Josep Borrell a la cabeza, los socialistas obtuvieron un 43,46% de los votos y 25 diputados. Desde entonces, han sido los conservadores quienes han vencido. En 2009, con un 38,78% de los apoyos, los socialistas consiguieron 23 escaños, un resultado que empeoró cinco años después, en 2014, cuando un 23% de los apoyos les dieron 14 asientos.Tal y como publicó , la encuesta ha sido realizada a partir de 18.000 encuestas realizadas antes de las elecciones generales del pasado 28 de abril —por lo que los datos de este jueves no recogerían los efectos de los comicios— y con un nuevo cambio de método. Según pudo saber este diario, el barómetro se ha realizado con la conocida como cocina, aunque con una receta diferente a la empleada por la institución en el estudio hecho de cara al 28A. Las fuentes del CIS explicaron que la metodología empleada consistiría en un "modelo simplificado" de cocina basado, fundamentalmente, en tres elementos:(el recuerdo de voto) en comparación con los resultados reales de cada formación.Por otro lado, el barómetro preelectoral del CIS concluye que los españoles no resultan muy interesados en las noticias sobre la institución. Y es que. Mientras tanto, tan sólo un 10,4% se situó en el extremo contrario y respondió que "mucho".No obstante, a pesar de ello, los españoles saben de la importancia de esta cita. Unde los españoles que participaron en la encuesta respondieron que las decisiones que se toman en el seno de la UEa la vida de los españoles; mientras, un 26,3% opina que "mucho".