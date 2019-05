Rivera fracasa en su intento de dar el 'sorpasso' al PP: no lo logra en ninguna comunidad y sólo en una gran ciudad

Publicada el 27/05/2019 a las 01:00 Actualizada el 27/05/2019 a las 02:59

Mejora resultados en todas las comunidades menos Navarra y La Rioja

Por detrás del PP también en Europa

en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo. Aunque agridulce. Con el 99,72% de los votos escrutados, la formación presidida por Albert Rivera consigue sentar a 2.786 concejales en los ayuntamientos de toda España. Obtiene, de este modo, el 8,25% de los votos a nivel nacional y 1.875.564 apoyos. Hace cuatro años, en los comicios celebrados en 2015, cuando el partido comenzaba a tejer su estructura municipal, 1.469.875 personas respaldaron a la formación, un 6,55% del total, y Ciudadanos colocó a solamente 1.516 concejales. En las elecciones autonómicas, por su parte, la formación naranja ha conseguido mejorar los resultados en todas las autonomías a excepción de Navarra donde, al igual que en 2015, no ha conseguido sentar a ningún diputado. No obstante, a pesar de la mejora, los de Albert Rivera no consiguen apuntalarse como líderes de la oposición, un papel que ya comenzaron a interpretar tras los resultados en los comicios del pasado 28A, cuando se quedaron a las puertas del sorpasso al PP a nivel nacional. Y es que CiudadanosA nivel municipal, el partido se sitúa como, por detrás del PSOE y de los de Pablo Casado. Los socialistas , con el 29,27% de los votos, sientan de este domingo a 22.324 regidores; los conservadores, por su parte, con el 22,24%, a 20.328 ediles. Superar a los conservadores era el principal objetivo de los de Rivera este domingo. Los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de abril, que descalabraron al PP, sirvieron a Ciudadanos para autoproclamarse partido líder de la oposición y disputar, de este modo, el espacio de la derecha a los de Casado. Sin embargo, y al contrario de lo que esperaba, la formación naranja, aquellas que tienen más de 250.000 habitantes. Se trata de, donde los de Rivera, con el 13,39% de los apoyos, consiguen sentar a cuatro regidores, tres más que hace cuatro años. Los conservadores, en cambio, mantienen los tres asientos que ya tenían.De este modo, se quedan lejos de su principal objetivo:. Así lo dijo Albert Rivera en una entrevista pocos días antes de comenzar la campaña electoral para este 26M, cuando aseguró que la principal meta del partido que preside era gobernar el Ayuntamiento —además de la Comunidad—. Ciudadanos ha conseguido sentar a 11 concejales en el Consistorio de la capital (cuatro más de los que tenía ahora), donde se sitúa como tercera fuerza. Los de Albert Rivera consiguen, así, 311.509 votos, el 19,1% del total. Adelantan, de este modo, a los socialistas encabezados por Pepu Hernández, quienes conseguirían sentar a 8 ediles con el 13,73% de los votos. Este adelanto, además, convierte a la formación naranja en la llave del gobierno municipal de Madrid. Si suma fuerzas con el PP —que con 24,23% de los votos sentaría a 15 ediles— y Vox —que con el 7,63% de los apoyos conseguiría 4 escaños—, el Ayuntamiento podría cambiar de color y pasar a manos de la derecha. Más Madrid, con 19 regidores, no consigue revalidar a Manuela Carmena como alcaldesa.El partido, además, también mejora resultados en, aunque se queda como cuarta fuerza. Barcelona pel Canvi, la candidatura encabezada por Manuel Valls y apoyada por la formación naranja, obtiene un concejal más de los que consiguió Ciudadanos hace cuatro años. Consigue sentar, de este modo, a seis ediles (con el 13,2% de los apoyos). ERC, Barcelona en Comú y el PSC quedan por delante.Al igual que en Madrid y Barcelona, la formación naranja mejora resultados en otras cinco grandes ciudades españolas. Una es, donde Ciudadanos obtiene cuatro regidores (uno más que hace cuatro años). El partido presidido por Albert Rivera obtiene, en este ayuntamiento, el 12,45% de los votos (un total de 39.331 apoyos). Lo mismo ocurre en, donde la formación naranja, con seis ediles (y el 18% de los votos), se sitúa como tercera fuerza política por detrás del PSOE (que obtiene 10 escaños) y PP (con ocho concejales). Zaragoza es, precisamente, uno de los denominados ayuntamientos del cambio que podría cambiar de manos este domingo si los de Rivera deciden sumar fuerzas con Vox y el PP para dar el control municipal a los conservadores.Enlos de Rivera han tenido un resultado similar. Hace cuatro años, la formación naranja sentó a dos concejales y ahora, tras este domingo, sumarán un escaño más (obtienen 14.529 apoyos, el 9,51% del total). Y lo mismo ocurre en(donde consigue sumar tres regidores y sentar a cinco con el 15,08% de los votos) y(donde obtiene tres concejales, uno más que hace cuatro años, con el 12,54% de los apoyos).Mientras tanto, en(donde sienta a seis ediles con el 17,61% de los apoyos),(donde obtiene cuatro concejales con el 12,35% de los apoyos) y(donde obtiene cuatro regidores con el 11,8% de apoyos), el partido consigue mantener los resultados que ya obtuvo hace cuatro años. En este último municipio, además, la formación de Rivera ya había conseguido en 2015 el sorpasso a los conservadores, que pierden de nuevo apoyos y sólo conservan a un regidor en este Consistorio.Por el contrario, hay otros consistorios donde Ciudadanos empeora resultados. Se trata, en primer lugar, del Ayuntamiento de, donde los de Rivera tan sólo consiguen el 7,77% de los votos y dos ediles (uno menos que en 2015). Ocurre también en. Allí, la formación naranja obtuvo, con el 13,46% de los apoyos, cuatro concejales, uno menos que hace cuatro años. En, el mismo resultado. Ciudadanos pierde un edil y, con el 16,54% de los apoyos, consigue sentar a 5 ediles.Por su parte, los de Rivera mantienen sus malos resultados en, donde, al igual que en 2015, no consiguen sentar ni a un sólo concejal.Ciudadanos también ha obtenido un resultado agridulce a nivel autonómico. Es cierto que sus resultados mejoran si se comparan con los que obtuvo la formación de Albert Rivera hace cuatro años. No obstante, el resultado no ha sido el que esperaban. Y es que, de forma similar a lo ocurrido en los comicios municipales,. No lo ha hecho en ninguna comunidad. Y eso que los resultados, en todas ellas, han mejorado. La única excepción ha sido—donde el partido, al igual que en 2015, no ha conseguido sentar a ningún diputado autonómico— y—donde mantuvieron los cuatro escaños que ya tenían—. En las otras 10 comunidades en las que los ciudadanos estaban llamados a las urnas este 26M, los conservadores quedaron por delante de Ciudadanos.En todo caso,: además de en Madrid, tiene capacidad para decidir los Gobiernos de Castilla y León y Murcia, territorios donde el PP lleva gobernando más de dos décadas. Albert Rivera deberá decidir sin mantiene su apoyo a los conservadores, en contra de su discurso de que los Gobiernos no pueden ser eternos y deben renovarse, o si facilita un Gobierno del PSOE, en contra del cordón sanitario impuesto a los socialistas.Ha sidola comunidad donde Ciudadanos ha obtenido la mayor alegría. Ciudadanos ha pasado de obtener el apoyo del 12% a tenerlo del 19,4%. Así, con un crecimiento que se ha traducido en nueve escaños más, los de Rivera han sentado a 26 diputados que, además, servirán para sumar al PP y Vox y dar el gobierno autonómico a los conservadores liderados por Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, al igual que ocurría a nivel municipal, esta alegría se diluye si se recuerda que, tal y como aseguró el propio Rivera, controlar la autonomía era la principal meta en campaña. Un objetivo que, además, pensaban que conseguirían después de ver los resultados de las generales del 28A. En ese momento la formación naranja obtuvo ocho diputados, uno más que el PP, que quedó desplazado hasta la tercera fuerza.Un sorpasso que el 28A se produjo también en Andalucía, Aragón, Cataluña y Baleares. Los ciudadanos andaluces y catalanes no estaban llamados este domingo a las urnas, por lo que ese resultado tendrá que esperar a que las autonomías vuelvan a celebrar elecciones. Pero en(donde Javier Lambán perderá la Presidencia si Cs, que será la llave del gobierno autonómico, no da la sorpresa y llega a un acuerdo con el PSOE),, donde sí se celebraron estos comicios, ocurrió lo mismo que en Madrid. En Aragón, los siete diputados más que consiguieron los de Rivera (sentando a 12 pasando del 9,42% al 16,73% de los votos) no les sirvieron para desbancar al PP; en Baleares, donde sólo consiguieron 3 (uno más que en 2015), tampoco. En esta autonomía, los de Rivera pasaron de ser apoyados por el 5,94% del electorado a serlo por el 9,89%.(donde Guillermo Fernández Vara ha obtenido mayoría absoluta) han sido otras dos autonomías donde Ciudadanos ha conseguido mejorar notablemente sus resultados. Concretamente, sumando siete diputados más a los obtenidos en 2015. En la primera, donde el adelanto a los conservadores también era un objetivo, la formación naranja obtuvo 12 escaños con el 15,12% de los apoyos (frente al 10,26% de 2015); en la segunda, por su parte, siete (con el 11,18% de los apoyos frente al 4,39% de hace cuatro años).El resultado de, por su parte, es muy positivo. La formación de Rivera ha conseguido irrumpir en el parlamento autonómico y sentar a tres candidatos. Y es que los apoyos han aumentado del 8,64% al 11,39%. Casi exactamente lo mismo que en, donde el partido naranja consigue irrumpir con dos diputados autonómicos con el 7,55% de los votos. En, por su parte, Ciudadanos obtiene un escaño más: en la primera autonomía consigue 3 (con un 8% de apoyos frente al 6,94% de 2015); en la segunda, 4 (pasando del 7,12% al 10,42% de los apoyos).Ciudadanos, con el economista Luis Garicano como cabeza de lista, mejora también en las elecciones europeas. Pero este buen resultado vuelve a ser agridulce. La formación naranja ha pasado, este 26M,(2.725.177 votos). Consigue obtener, de este modo,. Pero resulta un salto insuficiente porque, al igual que en las elecciones generales, queda por detrás del PP. Y los apoyos de los de Rivera, además, disminuyen. El pasado 28A, el partido cosechó el 15,86% de los votos.El avance de Ciudadanos en estas elecciones hay que matizarlo, ya que no es tan fuerte si tenemos en cuenta que ahora no se presenta en solitario UPyD, sino que lo hace dentro de Cs. Es decir, el crecimiento ahora de Ciudadanos no hay que medirlo sólo con respecto a sus propios resultados de 2014, sino con respecto a los obtenidos por la suma de Ciudadanos y UPyD. Hace cinco años, el partido de Rosa Díez obtuvo 1.022.232 votos, el 6,51%, y 4 escaños. Los dos partidos juntos sumaron 1.519.378 papeletas, el 9,67%, y 6 escaños. Tomando como referencia estos números, Ciudadanos sólo crece ahora