Sánchez anuncia para el 16 de julio el homenaje a las víctimas de la pandemia con presencia de las instituciones de la UE

Publicada el 17/06/2020 a las 09:43 Actualizada el 17/06/2020 a las 10:02

El homenaje de Estado a las víctimas de la covid-19 ya tiene fecha. Será el 16 de julio e incluirá también un reconocimiento a los servidores públicos que “lucharon en primera línea contra la pandemia”, según anunció este miércoles en el Congreso el presidente Pedro Sánchez. “Esperamos contar con todas las fuerzas parlamentarias”, señaló, en un acto que estará presidido por Felipe de Borbón y que contará con la presencia de las principales autoridades europeas, entre ellas la presidenta de la Comisión y del Parlamento.

Quienes esperaban un acercamiento entre el PP y el Gobierno en la última sesión de control del estado de alarma se quedaron con las ganas. El líder conservador, Pablo Casado, volvió a cuestionar la legitimidad del Gobierno por apoyarse, según él, en Pablo Iglesias, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi, afirmó que la cifra de muertos es muy superior a la que reflejan las estadísticas oficiales y afirmó que lleva “meses tendiendo la mano”. Según Casado, “la crispación que vende” la “propaganda” del Gobierno “no es mas que el eco del ‘no es no’. “Los únicos antipatriotas son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables, el único responsable es usted”.

Sánchez le replicó ironizando sobre las expectativas de que este miércoles el líder del PP fuese a cambiar de tono y se mostrase más dispuesto a dialogar. Pero “nos encontramos lo mismo de siempre”, lamentó. Ignorando las graves acusaciones de Casado, el presidente contestó: “Dos no se pelean si uno no quiere y yo no voy a entrar en sus provocaciones. Le insto a lo mismo que la semana pasada. Si quiere unidad, aquí está el Gobierno. Si prefiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha”, remachó señalando los escaños de Vox.

En la misma sesión, y en respuesta al líder de esa formación, Santiago Abascal, defendió que España puede salir más fuerte de la pandemia si lo hace desde la unidad y desde la justicia social, aunque dio por descontado que Vox no está en eso, sino en todo lo contrario. “Sigue el mismo guion, el mismo libro que el PP, pero ustedes en tapa dura”, subrayó el presidente. “Entre nosotros y ustedes” hay la misma cercanía que entre “agua y aceite”.