Directo | El Gobierno dice que Puigdemont debe "someterse a la Justicia exactamente igual que cualquier otro ciudadano"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido detenido este jueves por la noche en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo (TS). Gonzalo Boye, abogado del expresidente, ha explicado en redes sociales que Puigdemont "ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado", y que la detención se produce "en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal —según establece el Estatuto del TJUE—, se encuentra suspendida". Fuentes del Supremo consultadas por Europa Press indican que la policía italiana pondrá a Puigdemont a disposición de la autoridad judicial italiana y que después ésta comunicará la detención al Tribunal Supremo y se iniciará, como en Bélgica, un procedimiento para ver si Italia presta su colaboración o no.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

08.00. El Tribunal Supremo reclamará la entrega de Puigdemont a Italia, y avisa de que la euroorden de detención sigue viva. El Tribunal Supremo (TS) reclamará la entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont en virtud de la orden de detención europea (ODE) emitida por el juez instructor del procés, Pablo Llarena. Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por Europa Press recuerdan que la euroorden contra Puigdemont nunca se desactivó, y apuntan que la inmunidad del exdirigente catalán fue retirada por el Parlamento europeo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mantuvo esa retirada hasta que se resolviera el recurso presentado por Puigdemont.

07.50. Reguant (CUP) llama a una "respuesta clara y contundente" ante la detención de Puigdemont. La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant ha llamado este viernes a dar una "respuesta clara y contundente" ante la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en función de lo que decida la justicia italiana, para que la comunidad internacional sepa que la población catalana sigue determinada para ejercer la autodeterminación, según ella. En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, ha afirmado que esta detención es un "nuevo acto de represión del Estado" y cree que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mintió cuando dijo que las euroórdenes estaban suspendidas.

07.40. Borràs cree que la detención de Puigdemont es una "operación orquestada" por el Estado. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha considerado este viernes que la detención del expresidente de la Generalitat es una "operación orquestada" por el Estado, y ha confiado en que, una vez pase a disposición juidicial, lo pongan en libertad. "España ha fallado a su palabra ante un tribunal europeo, y veremos si se repite el caso de Alemania. Puigdemont es una persona libre que puede circular por Europa de forma libre", ha sostenido en declaraciones en TV3, recogidas por Europa Press, donde ha asegurado que en el aeropuerto de Alguer (Italia) había mucha policía —de paisano y con uniforme— esperando al expresidente.

07.25. Boye asegura que Puigdemont está tranquilo y dice que la detención le parece "estúpida". El abogado Gonzalo Boye ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está tranquilo tras su detención en Cerdeña y ha dicho que esta actuación le parece "bastante estúpida". En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, Boye, que asiste a Puigdemont junto a un equipo de abogados italianos, ha asegurado que el Tribunal Supremo "se equivoca una vez más", y ha augurado que la alegría de los que celebran la detención les durará poco. "Se está poniendo en riesgo la cooperación jurídica del Estado español con el resto de países europeos", ha advertido Boye, que ha recordado que el expresidente catalán había viajado la semana pasada a París y no fue detenido.

España informó al Tribunal General, y así se recoge en la resolución de 30 de julio pasado, que ningún país ejecutaría una orden de estas características; en la misma resolución el Vicepresidente del TGUE indicó que, de ser necesario, se solicitase una nueva medida cautelarísima. — Gonzalo Boye (@boye_g) September 23, 2021

07.15. La Generalitat dice que la detención de Puigdemont es "irregular" e insiste en que "la euroorden está suspendida". La consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, ha asegurado que la detención del expresidente de la Generalitat es "irregular porque la euroorden está suspendida". En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, ha explicado que actualmente se encuentra en Roma y que estaba previsto que este jueves se encontrara con Puigdemont en L'Alguer (Cerdeña), y ha dicho que trabaja para "acelerar al máximo" su puesta en libertad. "Puigdemont ha estado en Francia sin problema. En Alemania también le detuvieron y le pusieron en libertad. Estamos convencidos de que el gobierno italiano hará lo mismo que Alemania", ha vaticinado Alsina.

07.00. Casado dice que Puigdemont debe ser juzgado en España "por su golpe a la legalidad constitucional". El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado que Puigdemont debe ser juzgado en España "por su golpe a la legalidad constitucional". Así lo ha escrito el líder de los conservadores en un mensaje a través de su perfil de Twitter en el que ha aprovechado para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder". En la misma línea se ha pronunciado en las redes sociales el secretario general del PP, Teodoro García Egea, donde ha afirmado que Sánchez "puede negociar los presupuestos con su socio cara a cara". "Si es juzgado y condenado ¿le indultará?", ha señalado.

Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional, y Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 23, 2021

06.30. Sànchez (Junts) dice que Puigdemont está "tranquilo" y confía en que no sea extraditado. El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha afirmado este jueves que Puigdemont está "tranquilo" y ha expresado su convencimiento de que no será extraditado y que la justicia italiana lo liberará. En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha dejado claro que Puigdemont está detenido y no retenido, y ha criticado que "la justicia española ha engañado al TJUE y, al contrario de lo que se había establecido, ha mantenido activadas las euroórdenes que no deberían estar activas".

06.10. Vilalta (ERC) expresa su solidaridad y apoyo a Puigdemont y pide "libertad". La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha expresado este viernes su solidaridad y apoyo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont después de que la policía fronteriza italiana lo haya detenido cuando ha llegado al aeropuerto del Alguer (Italia). "¡Basta ya de represión! Queremos libertad. 'Defendemos Amnistía y Autodeterminación!", ha exclamado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

Prou repressió!

Volem llibertat. Defensem Amnistia i Autodeterminació!

Tot el suport, President @KRLS Puigdemont. Solidaritat i força. https://t.co/iflbT4nv9r — MartaVilaltaTorres (@martavilaltat) September 23, 2021

06.00. El Gobierno dice que Puigdemont debe "someterse a la acción de la Justicia exactamente igual que cualquier otro ciudadano". El Gobierno ha señalado este viernes que el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont "debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano" y ha apuntado que la detención en Cerdeña obedece "a un procedimiento judicial" que está en curso. El Ejecutivo ha manifestado su respeto por "las decisiones de las autoridades italianas" como, dice, ya hizo cuando "los tribunales españoles y europeos" dictaron "resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan" al expresidente catalán. "La detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales", ha asegurado Moncloa.