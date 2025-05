Israel dice que trabaja en un acuerdo para acabar la guerra en Gaza y expulsar a Hamás

12:13 h

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE), Teresa Ribera, no quiere "escalar" el conflicto con EE. UU, pero ha avisado de que la UE tampoco puede ser "ingenua" ni quedarse "de brazos cruzados" si le imponen condiciones desventajosas.

En una entrevista en La Vanguardia este domingo, la también comisaria europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva ha valorado la guerra comercial iniciada por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

"No me parece que los términos en los que ha establecido el presidente Donald Trump su relación con los demás sean los de una negociación equilibrada y que ni siquiera identifiquen correctamente dónde pueden estar los problemas", ha considerado Ribera.

La vicepresidenta de la CE ha calificado de "muy importante" la relación comercial con EE. UU, pero ha puntualizado que eso no significa que la UE tenga que aceptar cualquier condición.

"No tenemos ningún interés en escalar conflictos, pero tampoco hay que ser ingenuos ni vamos a quedarnos de brazos cruzados a la espera de que nos impongan unas condiciones desventajosas para nuestra industria. Dos no se pelean si uno no quiere, pero si uno quiere, el otro tiene que estar preparado para defenderse", ha afirmado.