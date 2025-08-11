Raquel Martí: "Si Israel lleva a cabo la ocupación total de la Franja el panorama será aún más atroz para Gaza"

No han pasado ni tres días desde que Netanyahu anunciara su intención de ocupar militarmente la Franja de Gaza y las noticias que desde allí llegan, no paran de empeorar. La última conmocionaba al mundo este domingo por la noche, cuando se conocía que seis periodistas palestinos habían sido asesinados en un ataque contra la tienda de campaña en la que descansaban, cerca del hospital de Al Shifa: Anas Al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y Mohamed Al Khalidi, del medio palestino Sahat.

El Ejército israelí continúa con su ofensiva contra la libertad de prensa y ha admitido haberlos matado en un bombardeo de precisión. El gobierno de Netanyahu ha asegurado que uno de ellos, Al Sharif, estaba vinculado con Hamás, y presenta como prueba documentos de origen desconocido y que no pueden ser verificados. Con su muerte, ya son 238 los informadores silenciados por Israel, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. Los ataques lejos de cesar, se acrecientan. El presidente israelí volvió a insistir durante el fin de semana en su idea de continuar su incursión en Gaza y tomar su capital, afirmando que esta es la manera más rápida de terminar con la "guerra".

Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España desde el año 2008, atiende a infoLibre al otro lado del teléfono para conversar sobre la situación extrema que vive Gaza —no solo por los bombardeos sino también por el uso del hambre como arma de guerra— y que se ha visto agravada en las últimas horas.

¿Qué opina de las últimas decisiones de Netanyahu de ocupar toda la Franja, una postura que defiende incluso con la oposición de sus máximos colaboradores?

Si se lleva a cabo vamos a ver un panorama aun más atroz para la población de Gaza. Israel ya ocupa militarmente el 75% de la Franja, le falta el 25%, y en ese 25%, que es la ciudad de Gaza, viven casi un millón de personas. Esta ocupación va a significar el asedio a la población. Siempre que Israel quiere desplazar a una población prohíbe la entrada de ayuda humanitaria, deja a los palestinos sin acceso a alimentos y agua y asedia y bombardea hospitales. Ahora mismo las poblaciones desplazadas no tienen lugar para refugiarse, Israel no permite la entrada de tiendas de campaña y muchos acaban durmiendo en la calle.

Este domingo, Israel ha asesinado a un grupo de periodistas, entre ellos todo el equipo de la cadena Al Jazeera en Gaza, profesionales que se habían convertido en las voces que denunciaban lo que allí pasa. ¿Cómo se puede seguir permitiendo el asesinato sistemático de periodistas? ¿Por qué los informadores se han convertido en un objetivo para Israel en Gaza?

Israel no permite la entrada de prensa internacional, llevamos ya más de 200 periodistas asesinados y 340 trabajadores de UNRWA asesinados. En total más de 500 trabajadores humanitarios contando otras organizaciones. Actualmente, la única información que llega lo hace a través de los periodistas locales y los trabajadores humanitarios. Es evidente que hay una estrategia premeditada para silenciar esas voces.

¿Cómo valora la UNRWA el reconocimiento de Palestina por cada vez más países, el último de ellos Australia?

El reconocimiento es una posición política, los líderes internacionales no están haciendo nada para poner fin de una vez por todas a la operación militar en Gaza. Si no se pone freno, Israel irá a más. Los líderes internacionales tienen una amplia baraja de medidas. Es amplísima la cantidad de medidas al alcance de su mano que no se están llevando a cabo. Si las condenas no llevan a acciones, las palabras no sirven de nada.

¿Qué posibilidades hay de que la ocupación total se extienda a Cisjordania?

Israel ya controla militarmente Cisjordania, se ha aprobado la anexión de Cisjordania en la "Kneset", el parlamento israelí, y vemos cómo Israel escala la violencia, ha realizado bombardeos en zonas del norte como Yenín, también en Tulkarem, y voladuras controladas de edificios en campos de refugiados. Hay una escalada en la violencia y está claro que hay un plan de anexión de Cisjordania por parte de Israel.

¿Cómo valora el uso de la hambruna como arma de guerra por parte de Israel?

Israel asesina a todo el equipo de periodistas de Al Jazeera en Gaza Ver más

Es un hecho que Israel está utilizando la hambruna como arma de guerra, 217 personas han muerto ya de hambre, entre ellas 100 niños, y las que seguirán muriendo. Israel está induciendo al hambre extrema a la población de Gaza, está prohibiendo la entrada, no solo de alimentos, sino de toda ayuda humanitaria, y está sometiendo a la población a un castigo colectivo.

¿Qué capacidad de acción tiene la UNRWA dentro de Gaza?

El número de trabajadores de UNRWA es enorme a pesar de los colegas asesinados, hay 10.000 en activo, incluyendo personal sanitario, educativo, logístico, ingenieros, etc. La UNRWA tiene muchísima capacidad de acción, es la única organización con capacidad para gestionar la ayuda humanitaria allí. Tiene 6.000 camiones preparados con ayuda humanitaria que podrían alimentar a la población de Gaza durante 3 meses. Además, suministra combustible (esencial para el funcionamiento de los hospitales), agua, gestiona la desalinización y está realizando un trabajo de recogida de basura, ya que ahora mismo existe un enorme problema de salud medioambiental y el número de enfermedades respiratorias derivado de este es altísimo.