Villarejo amenazó al ex número dos de Interior con revelar pruebas de la 'Operación Cataluña'

El comisario jubilado José Manuel Villarejo amenazó al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez con presentar pruebas ante notario de la guerra sucia contra el independentismo catalán si no seguía adelante una de las operaciones que había puesto en marcha. Así se desprende de los nuevos audios grabados por el expolicía desvelados este lunes por el diario El País y el digital Fuentes Informadas.

La conversación se produjo el 29 de noviembre de 2012 en un bar cercano al Ministerio del Interior. Por aquel entonces, Martínez era jefe de gabinete del ministro Jorge Fernández Díaz. Y el comisario jubilado le afea que se quiera meter "en la nevera" una nueva operación consistente en presentar una denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por parte de su informador, el financiero Javier de la Rosa, para montar una causa judicial contra el independentismo catalán.

"He quedado esta noche con un notario amigo mío, y esta mañana he depositado pruebas para el acta notarial, por si me detienen en alguna circunstancia o me pasa algo; está depositado", dice Villarejo. "¿Qué tipo de pruebas?", le corta Martínez. "Pues que demuestran que todos estabais en esta movida", completa el comisario.

La "movida" a la que hacía referencia, según El País, es el informe policial apócrifo que denunciaba numerosas corruptelas, la mayoría falsas, de los principales dirigentes de Cataluña. Al final, el jefe de gabinete dio luz verde a continuar con la operación. No obstante, le recordó que la falta de dinero para pagar al informador era el principal problema.